Календарь мероприятий: В чем уникальность мобильного приложения, разработанного студенткой из Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Амбициозная молодежь на практике реализует предложенные инициативы. Своим успехом может похвастаться студентка из Актау Анели Русланкызы. Она обучается на переводчика, но главное увлечение девушки – ІТ сфера. Победительница конкурса «Caspian startup -2019» разработала мобильное приложение. Чем же оно отличается и какую пользу приносит населению – девушка рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Мне 19 лет. После окончания физико-математической школы в Актау, поступила в вуз на специальность переводчика (корейский язык). С 12 лет мечтала стать хакером. В 10 классе учитель информатики предложил принять участие в конкурсе. Решила, что нужно испытать удачу. Возникла идея: почему же не разработать мобильное приложение. Я не стала победительницей, однако нашла спонсоров, которые помогли мне в разработке приложения. Мою идею поддержали, так появилось мобильное приложение «Chance», - поделилась Анели Руслановна.

В ходе беседы девушка рассказала, в чем же уникальность разработанного мобильного приложения.

«Благодаря приложению «Chance» можно узнать, в каких городах. в каких объектах проводятся мероприятия, в частности конкурсы, соревнования, конференции, вебинары, культурные и спортивные мероприятия, платные и бесплатные курсы, семинары, мастер классы. То есть можно узнать, где и во сколько пройдет мероприятие, как можно добраться. С детства мне нравилось принимать участие в конкурсах. Искала единую площадку, где можно узнать о всех проводимых мероприятиях. В 2019 году приступили к разработке приложения, а запустили в прошлом году», - рассказала молодой ІТ специалист.

По словам студентки, постепенно расширяется география пользования мобильным приложением. Над его совершенствованием работают шесть человек. Мобильное приложение можно скачать в устройствах Android и iOS.

«Заранее узнаем у организаторов о планируемых мероприятиях. После чего загружаем информацию в приложение. Порой этим занимаюсь я, порой – мои коллеги. Мы не занимались продвижением нашего продукта. Однако в дальнейшем планируем увеличить количество пользователей. Хочу быть разносторонним человеком: свободно владеть языками, разрабатывать проекты в ІТсфере», - добавила она.