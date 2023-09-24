Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Фото: 7-su.kz

60 лет назад (1963) родился САРЫБАЕВ Галиаскар Тулендинович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жетысуской области.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, инженер-конструктор (1985); Казахскую академию труда и социальных отношений, юрист.

Трудовая деятельность: инженер-конструктор Павлодарского тракторного завода (1985-1986); секретарь комитета комсомола локомотивного депо ст. Сарыозек Алма-Атинской железной дороги (1986-1988); инструктор, заведующий орготделом, первый секретарь Кербулакского райкома ЛКСМ Казахстана Талды-Курганской области (1987-1991); консультант Кербулакского райкома партии (1991); референт орготдела Кербулакского райсовета народных депутатов (1991-1992); референт главы Кербулакской районной администрации Талды-Курганской области (1992-1993); директор средней школы им. И.Алтынсарина Кербулакского района (1993-1994); начальник Кербулакского райуправления по языкам (1994-1995); начальник Кербулакского райуправления по делам молодежи, туризма и спорта (1995-1996); главный специалист, завотделом аппарата акима Кербулакского района (1996-1999); заместитель председателя Центрального совета ОО «Отан», вице-президент СК «Тумар» (1999-2001); заместитель директора общественного фонда «Поддержки творчества молодежи в науке и культуре им. Токсына Кулыбекулы», г.Алматы (2001); заместитель конкурсного управляющего по банкротству ТОО «фирма «Жаса», АПКСК «Самал», г.Талдыкорган (2001-2002); главный специалист, начальник отдела управления информации по Алматинской области (2002-2004); начальник отдела, заместитель директора департамента внутренней политики Алматинской области (2005-2011); заместитель акима г.Талдыкорган (2011-2015); руководитель управления внутренней политики Алматинской области (2015-2016); Аким Кербулакского района Алматинской области (2020-2022).

Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

59 лет назад (1964) родился ГИЛИМОВ Самат Куанышович - генеральный директор ТОО «Казахавтодор».

Уроженец Атырауской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, инженер-механик (1987); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000).

Трудовая деятельность: слесарь совхоза Косчагылский Гурьевской области (1981-1982); учеба в Казахском ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственном институте, г. Алматы (1982-1987); заведующий машинным двором в «Автогараже» совхоза Касчагыльский Гурьевской области (1987-1988); заведующий МТМ совхоза Касчагыльский Гурьевской области (1988-1990); главный инженер совхоза Тендикский Гурьевской области (1990-1991); инженер управления «Атыраурыбпром» (1991-1992); технический директор совместного советско-французского предприятия «Меркурий- Интернейшнл» (1992-1993); региональный представитель Атырауского представительства ТОО «Алин-Холдинг» (1993-1995); представитель ТОО «Сахарный центр» (1995-1997); представитель СПРР «Казахстан Торговля и Финансирование» (06.1997-12.1997); служба в органах Налоговой полиции РК (1998-2002); заместитель акима Актюбинский области (2002-2005); заместитель директора - руководитель аппарата филиала «Эмбамұнайгаз» АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз (2005-2007); и.о. заместителя начальника инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (04.2008-06.2008); заместитель начальника инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспортного контроля МТК РК (06.2008-08.2008); начальник межрегиональной инспекции транспортного контроля «Каспий» по Атырауской и Мангыстауской областям, в городе Атырау Комитета транспортного контроля МТК РК (2008-2009); руководитель межрегиональной инспекции транспортного контроля «Каспий» по Атырауской и Мангыстауской областям, в г. Атырау Комитета транспортного контроля МТК РК (2013-2014); руководитель инспекции транспортного контроля Атырауской области Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); заместитель председателя Комитета транспорта МИР РК (2017-2019); Председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности с 2022 года.

Фото: gov.kz

54 года назад (1969) родился КАБДЕНОВ Мурат Талапович - начальник департамента полиции по Туркестанской области.

Окончил Чимкентский педагогический институт (1992); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1996).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993); старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997); начальник отдела, заместитель начальника СКП, начальник управления организационно-методического, агентурного обеспечения и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999); начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001); начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003); заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005); первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007); начальник ДВД Западно-Казахстанской области (07.2007-11.2009); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (11.2009-10.2011); заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2011-03.2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (03.2012-2014); советник министра внутренних дел (2014-2017); Председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2017-2022).

Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК

40 лет назад (1983) родилась ОМАРБЕКОВА Жулдыз Кажикеновна – журналист, государственный и общественный деятель.

Уроженка Алматы.

ОкончилаКазахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет философии и политологии (2003), магистр социологии (2005). Кандидат социологических наук.

Трудовая деятельность: ведущий-редактор телеканала «А1» (1999-2000); ведущий-редактор на телеканале «Хабар» (2000-2002); бренд-менеджер, начальник отдела маркетинга, исполнительный директор компании «Юникс-Тассай» (2002-2009); преподаватель кафедры социологии КазНУ им. аль-Фараби (2004-2008); президент исследовательского центра «Rating» (2010-2013); президент благотворительного фонда «Бауыржан» (2004-2013); заместитель руководителя управления культуры города Алматы (2013-2014); заместитель акима Наурызбайского района города Алматы (2015-2016); вице-министр общественного развития Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019).

Создатель первого на казахстанском телевидении социально-телевизионного проекта «Жақыныңа Жәрдемдес» на телеканале «31 канал» (2004); учредитель первой церемонии вручения уникальной премии «Алтын Журек» (2007); первой ежегодной общественной премии «Самғау» для людей с ограниченными возможностями (2010); экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2019-2021), член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Республики Казахстан (2019-2021).

Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

36 лет назад (1987) родилась БАКАЕВА Салтанат Ермековна – актриса кино и театра, эстрадная певица.

Родилась в городе Талгар Алматинской области.

Окончила факультет театрального искусства Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (КазНАИ) по специальности «актриса драматического театра и кино» (2009).

В 2010 году была принята в труппу Казахского драматического театра имени М. О. Ауэзова.

С 2009 года по настоящее время является солисткой эстрадной группы «Арнау».

Лауреат молодёжной премии Союза Молодёжи Казахстана «Серпер» (2015).

Основные роли на сцене: Эля в комедии «Смеяться или плакать?» Е. Жуасбека (реж. М. Ахманов); Айнагуль в драме «Такова жизнь» М. Сарсеке (реж. О. Кенебаев); Джульетта в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (реж. О. Салимов); Татьяна в «Одержимом» Д. Исабекова (реж. Е. Обаев); Зубаржат в «Ночи лунного затмения» М. Карима (реж. О. Кенебаев); внучка в драме «Давайте жить не нанося боль друг другу» Б. Жакиева; Айгуль в спектакле «Печаль любви моей» И. Сапарбая (реж. Е. Обаев); Оксана в комедии «Продайте мужа» М. Задорнова (реж. О. Кенебаев); девушка в спектакле «Ночь при свечах» Н. Оразалина (реж. Н. Жакыпбай); Тансулу в спектакле «Тансулу» Г. Есим (реж. А. Какишева); Лаура в «Стеклянном зверинце» Т. Уильямса (реж. А. Кабдешова).

в этот день также родились:

Фото: wikipedia.org

119 лет назад (1904-1992) родился ОЗДЕНБАЕВ Хасен - писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

Уроженец Костанайской области. Окончил курсы по подготовке учителей в Оренбурге, курсы по подготовке редакторов областных газет в Москве, Костанайский институт учителей.

Работал в 1920-1928 гг. в советских юридических органах, в 1928-1973 гг. редактором издательств. Литературную деятельность начал в 1929-1930 гг. Фельетоны, очерки печатал в Костанайской окружной газете «Ауыл».

Весной 1937 г. его утверждают редактором казахской газеты Восточно-Казахстанской области, через год переводят на должность главного редактора партийного издательства, еще через полгода исключают из партии как врага народа и арестовывают за контрреволюционную деятельность. Так вышла боком та политическая «небрежность». К ней приплюсовали другие подобные огрехи и на три года, с августа 1938 г. по июнь 1941 г., он попадает в заключение. После реабилитации Хасен Озденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне - АО «Международное информационное агентство «Казинформ»).

Перевел на казахский язык произведения «Большевики» М. Алексеева, «Поднятая Целина», «Тихий Дон» М. Шолохова, «Обломов» И. Гончарова, «Шагреневая кожа» О. Бальзака, П. Мэримена, И. Вазова, на русский язык совместно с Н. Кузьминым перевел роман «Дауылдан кейін» Г. Мустафина, роман узбекского писателя А. Мухтара «Апалы-сіңлілер», повесть татарского писателя А. Еники «Айтылмай қалған өсиет».

Награжден медалями «Еңбек ардагері», «Еңбектегі ерлігі үшін», Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.