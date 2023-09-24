Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

День машиностроителя

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День машиностроителя. Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана.

День машиностроителя в Казахстане утвержден 31 октября 2017 года Премьер-Министром РК в рамках подписанного постановления Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

День труда

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда.

Праздник учрежден Указом Президента Республики Казахстан в ноябре 2013 года в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

Основная цель празднования этой даты заключается в стимулировании производительного труда, пропаганде рабочих профессий среди молодежи и укреплении многолетних традиций рабочих династий в рамках идеи Президента по построению Общества Всеобщего труда.

В Казахстане вместе с этой даты учреждены такие награды, как медаль «Еңбек ардагері», высшая степень отличия - «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана).

Международный день караванщика

Учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций. Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

СОБЫТИЯ

В 1934 году был основан Уйгурский театр музыкальной комедии. Первоначальное название - Уйгурский областной драматический театр музыки. В 1941-1961 годы находился в Енбекши-казахском районе, позже переехал в Алматы. В 1964 году переименован в Республиканский уйгурский музыкальный театр драмы.

В 1991 году Президиум Верховного Совета КазССР принял первый официальный документ Постановление «О выводах и заключениях Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года», в котором говорилось о том, что выступления молодежи не были националистическими и на начальной стадии не носили противоправного характера.

В 1996 году в Нью-Йорке был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно этому документу, каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Казахстан подписал договор 30 сентября 1996 года, ратифицировал его 14 декабря 2001 года.

В 1997 году в Национальной типографии Франции была изготовлена новая казахстанская почтовая марка, на которой дано изображение карты республики и портрет Первого Президента суверенного Казахстана Н.А. Назарбаева.

В 2005 году в Петропавловске состоялось открытие монумента жертвам политических репрессий. Автор проекта - заслуженный деятель искусств РК Хасен Абаев.

В композиции были использованы три цвета – черный, как символ смерти, красный - цвет крови и белый - цвет надежды, веры в будущее, цвет жизни. На площади, где установлен монумент, разбит сквер, выполненный с соблюдением всех современных требований городского ландшафтного дизайна.

В 2010 году известный казахстанский поэт и видный общественный деятель Олжас Сулейменов стал сценаристом и продюсером исторической драмы «Жангир».

Новый проект - это историческая драма о декабрьских событиях 1825 года, в эпицентре которых был казахский хан Жангир. Съемки фильма прошли в Санкт-Петербурге. В картине задействованы российские, казахстанские, а также французские и финские кинематографисты. Общий бюджет картины составил 8-9 млн долларов.

В 2011 году лучшим фильмом VII Международного кинофестиваля «Евразия» была признана картина начинающего казахстанского режиссера Ерлана Нурмухамбетова и японского режиссера Сано Синдзю «Перед грозой» (Япония-Казахстан).

В 2012 году в Павлодаре, в сквере «Денсаулык» на одной из центральных улиц, в бронзовой скульптурной композиции были увековечены два выдающихся человека, два друга Шокан Валиханов и Григорий Потанин, жившие в XIX веке и внесшие большой вклад в развитие культуры, науки и литературы. Этот памятник - олицетворение и символ исторической дружбы двух народов,

Скульптурная композиция высотой 3,6 метра - работа известного казахстанского скульптора-монументалиста Мурата Мансурова.

В 2013 году ученые Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова привезли из Ирана и Индии около 40 копий старинных рукописей, созданных в XI-XVIII веках, которые имеют непосредственное отношение к истории Казахстана. Документы найдены учеными Казахстана в ходе экспедиции по музеям Ирана и Индии в рамках программы «Народ в потоке истории».

В 2018 году в 5-м микрорайоне города Актобе открыли мост имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, имеющий очень большое значение для города.

В 2019 году казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден», который традиционно собирает у себя сильнейших шахматисток мира - чемпионов мира в классических, быстрых и молниеносных шахматах разных лет.

В 2020 году в Турции состоялась церемония открытия парка и памятной доски в честь великого поэта и мыслителя казахского народа Абая. Выступая на церемонии открытия, мэр района Муратпаша города Антальи Умит Уйсал отметил, что присвоение парку имени Абая является важным событием, демонстрирующим духовную и культурную близость казахского и турецкого народов.

В 2020 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Решение о присоединении к Международному протоколу об отмене смертной казни озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В 2020 году в Абу-Даби (ОАЭ) открылся культурно-познавательный зал «Абай», в котором читатели могут ознакомиться с произведениями на казахском, арабском и английском языках, посвященными жизни и творчеству поэта. Зал также будет использоваться в целях организации официальных мероприятий, посвященных вопросам культурного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В 2021 году в столице РК состоялась церемония открытия памятника поэту, основоположнику таджикской и персидской классической литературы Абу Абдаллаху Рудаки.

В 2021 году в г. Алматы на стене дома № 43 микрорайона «Самал-2, где жил поэт, обладатель премии «Тарлан», заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев, была установлена мемориальная доска.

В 2021 году для Музея Шевченковского национального заповедника в г. Канев были привезены вещи казахского быта, национальные костюмы и другое для дополнения экспозиции, посвященной «казахскому периоду» жизни и творчества Тараса Шевченко.

Великий Кобзарь 10 лет провел в ссылке в Мангистауской области Казахстана и за этот период им было создано около 500 уникальных изобразительных работ, из которых 350 посвящены казахскому народу, его быту и культуре, природе Казахстана.

В 2022 году ценную рукопись из Стамбула передали в Центральный государственный архив в Алматы. Она повествует об Оспан-батыре – лидере национально-освободительного движения в Восточном Туркестане. Он участвовал в восстаниях против губернатора Синьцзяна, который решил насильственно переселить казахов на юг, а китайских беженцев – на казахские пастбища. Бунт распространился на весь северо-западный Китай, что привело к созданию Восточно-Туркестанской Республики.