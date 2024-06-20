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    14:53, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Календарь абитуриента: когда начнется прием документов в вузы Казахстана

    тестирование, студент
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало календарь для абитуриентов, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Так, прием документов в вузы будет проходить с 20 июня по 25 августа.

    В частности:

    • проведение специальных экзаменов для поступающих в «педагогические науки» и «здравоохранение» будут проводиться с 20 июня по 20 августа;
    • прием заявлений для участия в творческих экзаменах будет открыт с 20 июня по 10 августа;
    • творческие экзамены пройдут с 7 июля по 15 августа;
    • прием заявок на участие в конкурсе образовательных грантов будет открыт с 13 июля по 20 июля;
    • список обладателей грантов будет объявлен не позднее 10 августа.
    Теги:
    Абитуриенты Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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