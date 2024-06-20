14:53, 20 Июнь 2024 | GMT +6
Календарь абитуриента: когда начнется прием документов в вузы Казахстана
Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало календарь для абитуриентов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, прием документов в вузы будет проходить с 20 июня по 25 августа.
В частности:
- проведение специальных экзаменов для поступающих в «педагогические науки» и «здравоохранение» будут проводиться с 20 июня по 20 августа;
- прием заявлений для участия в творческих экзаменах будет открыт с 20 июня по 10 августа;
- творческие экзамены пройдут с 7 июля по 15 августа;
- прием заявок на участие в конкурсе образовательных грантов будет открыт с 13 июля по 20 июля;
- список обладателей грантов будет объявлен не позднее 10 августа.