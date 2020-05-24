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Кальянная в центре Костаная принимала посетителей

24 Мая 2020 09:18
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Кальянная в центре Костаная принимала посетителей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с послаблением карантинного режима и разрешением на возобновление деятельности бизнес-объектов добавилось работы сотрудникам мониторинговых групп Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Они проверяют заведения общественного питания, кафе и рестораны на соблюдение предписанных норм санитарно-карантинного режима.

22 мая, в ходе рейдовых мероприятий, проводимых мониторинговой группой, специалистами контроля качества и безопасности товаров и услуг, полицейскими и представителями акимата был выявлен ряд нарушений в административном центре Костанайской области - нарушители карантина убегали и прятались от сотрудников СЭС.

Кальянная в центре города работала и принимала посетителей. При виде полицейских и сотрудников СЭС, посетители просто сбежали с места отдыха через черный ход. Отвечать за такие проступки придется хозяевам кафе. Не смотря на то, что бизнесмены были оповещены, что подобные нарушения повлекут за собой наказание административного характера в виде штрафов, по статье 462 ч. 3 КоАП РК, от 200 до 400 МРП, они продолжают нарушать законодательство и предписания СЭС. Мониторинговые группы продолжают работу по выявлению нарушителей карантинного режима.

В Костанайской области по состоянию на 23:59 час. 23 мая зарегистрировано 120 случаев заболевания COVID-19. Выписаны с выздоровлением 56 человек.




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Ключевые слова: Костанайская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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