Как защитить ребенка в интернете: советы эксперта по кибербезопасности

Смартфон стал повседневным инструментом, который позволяет ребенку учиться и поддерживать связь с близкими. Однако интернет-пространство несет для детей ряд рисков, таких как кибербуллинг, мошенничество, опасный контент, контакты с незнакомцами и утечку персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

В разных странах мира вводятся ограничения на использование детьми социальных сетей. В Австралии с декабря 2025 года детям младше 16 лет запрещено создавать аккаунты в ряде социальных платформ. Ограничения распространяются на Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X и YouTube. При этом мессенджеры, образовательные и медицинские сервисы не подпадают под действие этих требований.

Например, во Франции была выдвинута инициатива ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, однако в этом году Конституционный совет заблокировал соответствующий закон. Власти страны планируют вновь рассмотреть этот вопрос. В Словакии предложили законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет.

В Казахстане безопасность детей в социальных сетях также стала предметом обсуждения. Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по ограничению регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях.

Однако это не означает полного запрета на использование смартфонов. По словам эксперта по кибербезопасности Гульданы Жуматай, для обеспечения безопасности ребенка в интернете важно не только ограничивать доступ к определенным платформам, но и использовать родительский контроль и формировать цифровую грамотность.

От кибербуллинга до груминга

По словам эксперта, дети используют интернет не только для игр и учебы, но и общаются через социальные сети со знакомыми и незнакомыми людьми. В такой среде могут возникать различные угрозы, в том числе кибербуллинг.

— Если ребенок подвергается буллингу в школе, окружающие могут это заметить и стать свидетелями происходящего. Кибербуллинг — это давление в интернете. То, что одному человеку может показаться просто словами, для ребенка может стать серьезной психологической угрозой. Кроме того, существует такая угроза, как груминг, когда взрослый устанавливает дружеский контакт с ребенком и собирает информацию о нем, — сказала Гульдана Жуматай.

Кадр из видео

По ее словам, дети также могут стать жертвами мошенников через фишинговые ссылки и различную рекламу. Из-за недостатка жизненного опыта, ребенок не всегда способен сразу отличить достоверную информацию от ложной. Например, мошенники могут показать ребенку рекламу с предложением «выиграть подарок» или «заработать деньги». В такой ситуации ребенок, не понимая, что это может быть опасно, может перейти по подозрительной ссылке, желая порадовать родителей или получить подарок.

Поэтому эксперт считает, что полностью изолировать детей от интернета — неправильное решение.

— Полностью запрещать пользоваться платформами, вводить тотальные ограничения, на мой взгляд, неправильно. Ограничения необходимы, но нужно уметь устанавливать фильтры. Например, ребенку должен предлагаться контент, соответствующий его возрасту. К некоторой информации ребенок может быть психологически не готов или может воспринять ее как достоверную, — сказала она в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly.

Родительский контроль и доверие должны идти вместе

По словам Гульданы Жуматай, родительский контроль играет важную роль в обеспечении цифровой безопасности ребенка. Сегодня в смартфонах есть специальные функции и программы родительского контроля, позволяющие ограничивать действия ребенка в интернете. Однако наряду с техническим контролем необходимо выстраивать доверительные отношения между детьми.

— Мы рекомендуем родителям два основных принципа для обеспечения безопасности детей в интернете. Первый — родительский контроль, то есть использование специальных программ на смартфонах. Второй — доверие. Если ребенок что-то прочитал в интернете, усомнился или испугался, он должен искать ответ не в интернете, а у родителей, — отметила эксперт.

Фото: pexels

По ее мнению, цифровая гигиена должна стать частью воспитания ребенка. Если с раннего возраста ребенок будет знать правила безопасности в интернете и привыкнет открыто обсуждать с родителями различные темы, в будущем у него сформируется способность распознавать мошеннические схемы. По словам эксперта, безопасность ребенка в интернете невозможно обеспечить только ограничением доступа до определенного возраста. Главная цель — научить ребенка безопасно вести себя в цифровой среде, анализировать информацию и обращаться за помощью в случае возникновения сомнений.

Таким образом, возрастные ограничения на использование социальных сетей будут эффективны только в сочетании с родительским контролем и мерами по формированию цифровой грамотности у детей.

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