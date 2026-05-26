Как в Казахстане проверяют частные школы после выявленных нарушений

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала результаты государственного аудита в частных школах, которые выявили ряд нарушений в 206 учреждений из числа ранее профинансированных государством, передает корреспондент агентства Kaiznform.

По словам Жулдыз Сулейменовой, проверки по этим случаям проводит Министерство финансов.

— Данную проверку осуществляло Министерство финансов, потому что «Финансовый центр» перешел к ним, они оцифровали много услуг, — сообщила она.

При этом Сулейменова отметила, что ведомство контролирует деятельность частных школ как на этапе лицензирования, так и после выдачи лицензии. Постлицензионный контроль проводят совместно с Генеральной прокуратурой.

— Лицензирование — государственная услуга. Есть ряд требований. Школы, когда получают лицензии, должны соответствовать требованиям. На данном этапе идет постлицензионный контроль по всем школам, которые получили лицензию с 2022 по нынешний день, — отметила она.

Также при выдаче государственного заказа частной школе Минпросвещения выдвигает три требования к качеству образования, квалификации педагогов и безопасности детей.

— У Министерства просвещения позиция четкая: если частная школа дает хорошее, качественное образование, а здание — это не бани и не склады, а нормальные школы, учителя соответствуют всем квалификационным требованиям законодательства Республики Казахстан — такие частные школы поддерживаем, и они получают государственный заказ. А в тех частных школах, которые не соответствуют законодательным требованиям, мы, конечно, отменили государственный заказ, —

Напомним, в ходе проверки аудиторы указали на случаи повторного учета учащихся и педагогов, превышение проектной мощности отдельных школ, а также аномальные перемещения 1 333 учащихся, которые переводились между школами от 5 до 12 раз.