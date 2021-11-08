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Какую зарплату предлагают на молодежной практике в СКО

8 Ноября 2021 21:53
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Какую зарплату предлагают на молодежной практике в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О реализации государственной программы «Еңбек» и трудоустройстве граждан рассказали в управлении координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя ведомства Ринат Ельжасов сообщил, что на реализацию программы «Еңбек» в целом выделили 13 млрд тенге. Ее возможностями воспользовались 18 тысяч человек.

«Участником программы может стать любой человек из числа безработных, самозанятых, выпускников учебных заведений, малообеспеченных, многодетных и других категорий, которые желают найти работу, получить техническое и профессиональное образование, пройти переподготовку или переобучение востребованным специальностям, либо открыть собственное дело», - сказал Р.Ельжасов.

По его информации с сентября 426 человек проходят профессиональное и техническое обучение по востребованным на рынке труда специальностям. Из них 200 человек подготовили для строительной отрасли, испытывающей дефицит кадров.

По проекту «Бастау-Бизнес» прошли обучение основам предпринимательства и защитили бизнес-проекты 938 человек. Безвозмездные гранты получили 843 жителя региона.

«Проводится трудоустройство на социальные рабочие места, которые организуются на предприятиях и организациях всех форм собственности, сроком участия не более 12 месяцев с субсидированием от государства их заработной платы в размере 35%. Всего в этом году 222 работодателей приняли участие в этой работе, трудоустроены 516 человек. Для выпускников учебных заведений организована молодежная практика. Государство оплачивает заработную плату в размере около 73 тысяч тенге в месяц», - проинформировал Р. Ельжасов.

На общественные работы направили более 3,7 тысячи человек. Средний размер заработной платы – 68,8 тысячи тенге.

По проекту «Первое рабочее место» трудоустраивают выпускников, ищущих работу впервые.

Проект «Контракт поколений» предусматривает трудоустройство на постоянную работу со сроком не менее 18 месяцев с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

«В рамках Дорожной карты занятости будут реализованы восемь проектов на 3,9 млрд тенге. Всего в этом году при строительстве и реконструкции объектов планируется создать 174 рабочих места, в том числе трудоустроить по направлению Центров занятости населения 87 человек. Создано 104 новых рабочих места и трудоустроен через органы занятости 61 человек. Средняя зарплата работников составляет 85 тысяч тенге», - добавил Р. Ельжасов.


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#Северо-Казахстанская область   #Регионы   #Общество   #Трудоустройство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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