Сотрудники МФЦА получают от 300 до 800 тысяч тенге в месяц
Управляющий Международным финансовым центром Астана Ренат Бектуров назвал зарплату сотрудников организации, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Зависит от уровня сотрудников. Для молодых специалистов - мы начинаем от 300 до 500 тысяч, в зависимости от опыта. Среднее звено - 600 тысяч, руководители - выше 700-800 тысяч, - сказал Ренат Бектуров в кулуарах Сената.
Журналисты также попросили спикера назвать размер его заработной платы.
- Так как я первый руководитель, у меня больше, чем 700-800 тысяч тенге. Я подписывал (договор о неразглашении, прим. ред), - ответил он.
Между тем, несмотря на направление своей работы, Р. Бектуров никуда не инвестирует средства.
- Во-первых, я не могу активно инвестировать, у меня нет времени. Пытаемся откладывать, но у меня пятеро детей. Тоже там много ничего не остаётся. Как и все живём, платим ипотеку, на садик-школу, - заверил он, добавив, что у него есть также и потребительские кредиты.