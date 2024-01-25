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    12:13, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Сотрудники МФЦА получают от 300 до 800 тысяч тенге в месяц

    деньги
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Управляющий Международным финансовым центром Астана Ренат Бектуров назвал зарплату сотрудников организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Зависит от уровня сотрудников. Для молодых специалистов - мы начинаем от 300 до 500 тысяч, в зависимости от опыта. Среднее звено - 600 тысяч, руководители - выше 700-800 тысяч, - сказал Ренат Бектуров в кулуарах Сената.

    Журналисты также попросили спикера назвать размер его заработной платы.

     - Так как я первый руководитель, у меня больше, чем 700-800 тысяч тенге. Я подписывал (договор о неразглашении, прим. ред), - ответил он.

    Между тем, несмотря на направление своей работы, Р. Бектуров никуда не инвестирует средства.

    - Во-первых, я не могу активно инвестировать, у меня нет времени. Пытаемся откладывать, но у меня пятеро детей. Тоже там много ничего не остаётся. Как и все живём, платим ипотеку, на садик-школу, - заверил он, добавив, что у него есть также и потребительские кредиты.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Зарплата Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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