Сотрудники МФЦА получают от 300 до 800 тысяч тенге в месяц

Управляющий Международным финансовым центром Астана Ренат Бектуров назвал зарплату сотрудников организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Зависит от уровня сотрудников. Для молодых специалистов - мы начинаем от 300 до 500 тысяч, в зависимости от опыта. Среднее звено - 600 тысяч, руководители - выше 700-800 тысяч, - сказал Ренат Бектуров в кулуарах Сената.

Журналисты также попросили спикера назвать размер его заработной платы.

- Так как я первый руководитель, у меня больше, чем 700-800 тысяч тенге. Я подписывал (договор о неразглашении, прим. ред), - ответил он.

Между тем, несмотря на направление своей работы, Р. Бектуров никуда не инвестирует средства.