Какую зарплату получают казахстанские пожарные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В скором времени будут приняты решения по поводу увеличения суммы заработной платы пожарных. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день наш сотрудник в первый год работы получает зарплату в размере около 115 тыс. тенге, а с максимальной выслугой 20 лет - более 200 тыс. тенге. На сегодняшний день штатная численность сотрудников противопожарной службы составляет около 19 тыс. человек. Министерством принимаются все меры по увеличению заработной платы. Этот вопрос стоит на повестке дня. На месте пожара в Костанайской области Президент сказал о том, что необходимо в ближайшее время рассмотреть данный вопрос в Правительстве. Уже завтра руководство министерства будет на приеме у Премьер-Министра и этот вопрос будет отработан и, соответственно, будут приняты какие-то решения», - сказал Дмитрий Титов на брифинге в СЦК.

По его словам, из-за небольшой заработной платы у людей возникают сомнения при трудоустройстве. Поэтому руководство МЧС РК занимается этим вопросом.