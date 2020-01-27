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Какую запись оставил Касым-Жомарт Токаев в книге почетных гостей дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби

27 Января 2020 14:13
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Какую запись оставил Касым-Жомарт Токаев в книге почетных гостей дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей Дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«От всей души выражаю благодарность за теплый прием в вашей стране и дворце «Аль-Ватан». Пусть крепнут отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также пожелал, чтобы благополучие и богатство ОАЭ с каждым годом укреплялись и были стабильными.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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