Какую запись оставил Касым-Жомарт Токаев в книге почетных гостей дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей Дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От всей души выражаю благодарность за теплый прием в вашей стране и дворце «Аль-Ватан». Пусть крепнут отношения между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами», - написал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также пожелал, чтобы благополучие и богатство ОАЭ с каждым годом укреплялись и были стабильными.



