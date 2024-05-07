Вертолеты, корабли, БКМ и беспилотники - какую военную технику выпускает Казахстан

В Казахстане военную технику производят на десятках предприятий. К примеру, у нас выпускают бронированные колесные машины, корабли, авиационную технику, приборы ночного видения, бронешлемы, системы по управлению огнем, боеприпасы и многое другое. Подробнее об этом читайте в материале агентства Kazinform.

ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг»

Фото: kpe.com.kz

- Казахстан Парамаунт Инжиниринг - это компания, в которой 65% доли принадлежит казахстанской стороне и 35 % - южноафриканской стороне. Данная компания работает в области производства бронированных колесных машин. Это машины классом MRAP, что значит защищенные от мин и атак из засад. На предприятии выпускаются такие модели, как: Барыс 8x8 – восьмиколесная бронированная машина, Барыс 6x6 – шестиколесная, Арлан 4x4 и абсолютно новая машина Алан-2 - это машина, которая выпускается по проекту и полностью принадлежит казахстанской стороне. Казахстанские инженеры ее разработали и выпустили. Сегодня она вышла в серию, ее закупают правоохранительные органы, МЧС, - рассказал в беседе с корреспондентом агентства директор департамента коммуникаций компании Найзабек Олжабайулы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его словам, сегодня компанию поддерживает государство госзаказами, и в планах - увеличение объемов производства и видов выпускаемой техники.

Фото: kpe.com.kz

- Деятельность компании и производство находит признание у руководства страны. Ключевым моментом было посещение предприятия Главой государства в октябре месяце, в ходе которого было принято решение по поддержке отечественного производителя. Сегодняшние меры, которые предпринимает Правительство, полностью соответствуют интересам отечественных производителей. Таким образом увеличивается государственный оборонный заказ на производство отечественных машин. Компания положительно смотрит вперед и перспективы развития очень большие, потому что данная компания организовала дочернее производство по строительству боевых модулей. Это башни, это системы по управлению огнем, то есть на машину сверху ставится модуль, который управляет вооружением, прицелами, отслеживает и поражает цель, сама автоматически подает боевые патроны, снаряды, стреляет и поражает цель, - пояснил Найзабек Олжабайулы.

Фото: kpe.com.kz

В ближайшее время планируется открыть второй завод и наладить выпуск беспилотников.

- В ближайшее время будет заложен фундамент нового завода, второго по численности сотрудников, и дальше будет производство. Компания с партнерами приступает к строительству завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Самая главная ценность нашего завода - это конструкторское бюро, в котором работают молодые инженеры, интеллектуальная собственность и разработки принадлежат казахстанской стороне, - делится Найзабк Олжабайулы.

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Также в стране действует АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», которая является холдинговой структурой, обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях страны. Единственным акционером компании является Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

Структура Группы компаний «Казахстан инжиниринг» насчитывает 14 предприятий.

Основные виды деятельности предприятий:

Производство продукции и услуг для силовых ведомств РК;

Производство оборудования для нефтегазового комплекса;

Производство оборудования для железнодорожного комплекса;

Сельскохозяйственное машиностроение;

Реализация авиационной продукции и услуг;

Радиоэлектроника.

К примеру, дочерняя компания ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» расположена в городе Астане.

Деятельность ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» направлена на развитие отечественной науки в сфере оборонно-промышленного комплекса, научно-техническое обеспечение и модернизацию имеющихся видов продукции, освоение новых видов производства в интересах безопасности государства. Основное направление - разработка, изготовление и сопровождение роботизированной техники c целью доведения идей до промышленного серийного производства.

Фото: Минобороны РК

В числе технологических новинок завода - беспилотник «Шагала-М», многофункциональный автономный беспилотный наземный аппарат «Jetisu», квадрокоптер «Каракус» и другие виды продукции.

Еще одно дочернее предприятие - АО «Семей инжиниринг»

АО «Семей инжиниринг» основано в 1976 году и специализируется на обслуживании, ремонте и модернизации бронетанковой техники. Первоначально производство было сориентировано на ремонт бронетранспортеров, далее завод приступил к ремонту линейки бронетанковой техники, в том числе танков, БМП, БТР, самоходных артиллерийский установок.

Фото: se-btrz.ke.kz

Сегодня завод создает качественную боевую технику. Он также занимается производством гражданской техники, при этом уровень локализации составляет 60%.

Фото: se-btrz.ke.kz

После первого этапа модернизации завод готов к различным видам обслуживания и ремонта бронетанковой техники. В настоящее время проводится подготовка ко второму этапу модернизации для повышения качества ремонтов и увеличения степени локализации.

ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В 2011 году АО «НК «Казахстан инжиниринг» совместно с Airbus helicopters реализовали проект по созданию в Астане ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» - первой производственной площадки по выпуску вертолетов в Центральной Азии и квалифицированного центра для формирования вертолетной экосистемы в Казахстане.

Фото: eurocopterke.ke.kz

На сегодняшний день предприятие поставляет вертолеты государственным органам, частными клиентам, развивает вертолетный сектор как в Казахстане, так и в регионе.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» специализируется в области продаж, сборки и технического обслуживания вертолетов H125, H130, ЕС145 и Н145, а также осуществляет обучение летно-технического состава на вертолеты ЕС145, Н145, Н130, Н125.

Фото: eurocopterke.ke.kz

Фото: eurocopterke.ke.kz

АО Уральский завод «Зенит»

Завод дислоцируется в городе Уральске. История рождения предприятия «Зенит» началась с 1941 года под названиями «Завод им. К. Ворошилова» и «231-й завод». В 1991 году завод был переименован в АО «Уральский завод «Зенит» и начал новый этап в своей истории.

Фото: zenit.kz

На сегодняшний день предприятие специализируется на выпуске катеров и кораблей, которые защищают морские границы страны, проводит их техническое обслуживание, ремонт и модернизацию.

Фото: zenit.kz

Парк технологического оборудования соответствует универсальному профилю предприятия и позволяет осуществлять следующие виды производств: механообрабатывающее, слесарно-сборочное, сборочно-сварочное, раскройно-заготовительное, кузнечно-прессовое, электромонтажное, инструментальное, литейное, покрасочное, пластмассовое и резинотехническое, участки: термической обработки, гальванообработки, изготовление деревянных столярных и тарных изделий.

Фото: zenit.kz

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»

В целях реализации проекта создания Авиационно-технического Центра в Астане, решением Совета Директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг», 30 ноября 2012 года создано ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия».

Фото: kai.aero

Основной деятельностью предприятия является ремонт, техническое и сервисное обслуживание воздушных судов и БПЛА.

Предприятие реализует следующие направления:

Создание современного Авиационно-Технического Центра для обеспечения широкого спектра услуг и технической поддержки;

Организация сборочного производства и технического обслуживания самолетов малой авиации;

Сборочное производство и обслуживание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обеспечения новых возможностей в авиационной отрасли;

Локализация технического обслуживания и ремонта авиационной техники, обеспечение ее надежного функционирования;

Проект также включает обучение инженерно-технического персонала за рубежом для обеспечения высокого уровня квалификации и подготовки специалистов.

АО «Казтехнологии»

Фото: kaztec.ke.kz

АО «Казтехнологии» было создано в 1947 году и поэтапно прошло реорганизацию. На сегодняшний день это единственное предприятие в Казахстане, которое занимается утилизацией и переработкой выпущенных боеприпасов.

Фото: kaztec.ke.kz

Основным видом деятельности Общества является ликвидация (уничтожение, утилизация) и переработка высвобождаемых боеприпасов.

Фото: kaztec.ke.kz

Общество входит в состав организаций оборонно-промышленного комплекса и выполняет в рамках Государственного оборонного заказа и за счет собственных средств утилизацию неиспользуемого военного имущества в виде боеприпасов, а также осуществляет реализацию продуктов утилизации. Совместно с потенциальными партнерами завод планирует осуществлять деятельность по ремонту боеприпасов.

ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»

В 2013 году в Астане открылся не имеющий аналогов на территории СНГ совместный казахско-турецкий завод «Казахстан АСЕЛСАН инжиниринг». На сегодняшний день электронно-оптические приборы, выпускаемые на этом производстве, пользуются высоким спросом.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

На заводе производятся прицелы, монокуляры, бинокуляры ночного видения, тепловизионные приборы, приборы разведки и управления, устройства радиосвязи, компактный комплекс лазерного целеуказателя для подсветки наземных целей, дистанционно управляемый боевой модуль, инфракрасные линзы и электронные платы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Завод находится в СЭЗ Астаны и имеет технические возможности производить различные виды продукции. Предприятие является одним из ключевых предприятий холдинга «Казахстан инжиниринг», за последние два года освоившим производство цифровых радиостанций и других средств связи.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В целях прогресса в области инновационных технологий в Казахстане и повышения профессиональных навыков специалистов на заводе было запущено производство радиостанций и средств связи для клиентов в военной и гражданской отраслях.

Предприятие осуществило трансфер технологий и успешно освоило производство линейки профессиональных цифровых радиостанций стандартов DMR Tier III. Сейчас завод успешно поставляет радиостанции, от носимых до мобильных и стационарных, в различные силовые структуры и ведомства.