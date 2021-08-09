Какую вакцину против КВИ поставил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поставил первый компонент вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона разместил фото и видео из пункта вакцинации. К. Аксакалов сообщил, что выбрал препарат российского производства Sputnik V.

«Я переболел коронавирусом весной этого года. Определенное время прошло, поэтому врачи рекомендовали пройти вакцинацию. Чтобы не болеть, я и моя семья приняли решение получить вакцину. Вчера мой сын привился, завтра жена будет вакцинироваться. Сегодня я получил первый компонент вакцины «Sputnik V». Призываю всех вакцинироваться, это самый эффективный способ по борьбе с опасным вирусом. Не болейте!» - написал аким области.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 9-го августа первый компонент вакцины получили 204 375 человек, полный курс вакцинации прошли 165 253 североказахстанца.