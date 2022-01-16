+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы

16 Января 2022 21:52
Поделиться:
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую тактику действий применяли террористы для изматывания полицейских, рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы
Террористы пытались напасть на войсковые части Минобороны в Алматы Как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков в Алматы В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения

«Хочу отметить массовость поступающих ложных сообщений о минировании различных зданий, стрельбе, погромах одновремено во всех частях города. Такая тактика применялась террористами в целях выматывания сотрудников полиции», - сказал на брифинге в СЦК Канат Таймерденов.

Пятого января, по его словам, в связи с введением Президентом страны режима ЧП в городе Алматы и ввода частей подразделений Минобороны, удалось высвободить значительную часть сил полиции от обороны стратегических объектов и сконцентрироваться на выполнении основных задач по восстановлению конституционной законности.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.

В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Теракт в Алматы   #Общество   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько оружия на сегодня изъяли у преступников полицейские в Алматы
Террористы пытались напасть на войсковые части Минобороны в Алматы
Как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков в Алматы
В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
2 Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
3 Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
4 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
5 Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
6 Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Читайте также
Террористы убивали отказывавшихся отдавать свой транспорт в Алматы
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Показали, что наша сила в единстве: как жители сел рядом с Алматы защищали свои дома от мародеров
Ход реализации поручений и инициатив Главы государства обсудили в Алматинской области
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Видео, где террористы избивают военных Национальной гвардии в Алматы, появилось в сети
Сколько жалоб на действия сотрудников полиции поступило от граждан в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив