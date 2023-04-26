Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Великая Победа

Какую сумму выплат получат ветераны ВОВ в честь 9 мая в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2023, 13:55
Какую сумму выплат получат ветераны ВОВ в честь 9 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой размер материальной помощи получат ветераны в честь 9 мая, сообщила министр труда и социальной зашиты населения РК Тамара Дуйсеенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ветеранов - 237 человек. Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях, но где-то, может, больше. По предложению акиматов - не менее 1,5 миллиона тенге», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, на 1 мая 2020 года в Казахстане проживало 1 025 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 123 тысяч инвалидов ВОВ и других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В 2021 году насчитывалось 665 ветеранов ВОВ в Казахстане.


Минтруда РК   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы