Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Какую сумму выделят на школьные принадлежности нуждающимся семьям

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2023, 18:17
Какую сумму выделят на школьные принадлежности нуждающимся семьям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр просвещения РК Едил Оспан сообщил о том, какоую сумму выделят в этом учебном году для приобретения школьной формы и письменных принадлежностей нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть она начинается от более 37 тысяч тенге», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Отметим, что в прошлом году в Министерстве просвещения инициировали увеличение суммы помощи для приобретения школьной формы и письменных принадлежностей нуждающимся семьям. Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч тенге, то по ходатайству Минпросвещения сумма оказания помощи теперь не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

Ранее сообщалось, что в этом году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. Такие цифры озвучил министр просвещения РК Гани Бейсембаев. По его данным, 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на «Алтын белгі».


Образование   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее