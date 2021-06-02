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    14:27, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Какую сумму из пенсионных накоплений использовали казахстанцы на приобретение жилья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня уже свыше 164 тыс. граждан смогли использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году по инициативе Главы Государства гражданам предоставлено беспрецедентное право использования пенсионных накоплений на лечение и улучшение жилищных условий. На сегодня уже свыше 164 тыс. граждан смогли использовать пенсионные накопления на цели улучшения жилищных условий на сумму в 1,3 трлн тенге», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

    Министр также отметил, что по поручению Главы Государства Жилстройсбербанк преобразован в «Отбасы банк» и на его базе создан «Центр обеспечения первым жильем».

    Центр будет вести дальнейшую работу с очередниками акиматов, а также ставить на учет всех нуждающихся в жилье.



    Теги:
    Жилье Экономика
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