Какую соцподдержку получают лица с инвалидностью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проживают более 702 тыс. лиц с инвалидностью. Из них 424,5 тыс. чел. трудоспособного возраста (60,5%), 180,7 тыс. чел. – пенсионного возраста (25,7%) и 96,9 тыс. чел. – дети до 18 лет (13,8%). О мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество и на преодоление, стирание барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества, принимать определенные решения и т.д.

Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, люди с инвалидностью, с учетом показаний и противопоказаний, за счет средств государственного бюджета обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка.

«Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию социального обеспечения лиц с инвалидность. В 2020 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было направлено 455 млрд тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено 486 млрд тенге. В рамках реализации Национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью принимается комплекс мер по всем направлениям жизнедеятельности», – сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий (далее – ГСП) по инвалидности составляет 524,5 тыс. человек. С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату ГСП по инвалидности было направлено 257,9 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. На 1 ноября 2021 года средний размер ГСП по инвалидности составил 48 690 тенге.

«Для удобства граждан в 2020 году запущен Портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации. С начала текущего года через Портал более 266 тыс. лиц с инвалидностью получили ТСР, более 6 тыс. – услуги жестового языка, свыше 33 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 55 тыс. – санаторно-курортное лечение», – добавил Серик Шапкенов.

Кроме того, во исполнение предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» МТСЗН проведена большая работа по совершенствованию законодательства в целях повышения качества социального обеспечения лиц с инвалидностью и получаемых ими услуг. Контроль над реализацией данной работы осуществлялся Проектным офисом министерства.

«Важным событием стало подписание Главой государства 12 октября нового закона, который содержит ряд улучшающих норм в социальном обеспечении этой категории граждан. Документ предусматривает: введение единого пособия по уходу и сопровождению лиц с I группой инвалидности; разделение детей с 7 лет по группам инвалидности с увеличением получаемых пособий; одновременное получение пособий по инвалидности и по потере кормильца при наличии оснований; сохранение очередности на жилье семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и другие», – сказал министр.

Также внесены изменения в ряд приказов, регламентирующих деятельность медико-социальных учреждений (далее – МСУ), где, наряду с другими категориями населения, постоянно проживают или получают услуги люди с инвалидностью.

В частности, во всех МСУ предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей.

Кроме того, пересмотрены квалификационные требования для директоров МСУ при их назначении. Это, как отметили в Минтруда, позволит решить проблему кадрового кризиса в регионах путем привлечения руководителей из общественных объединений, неправительственных и других организаций, имеющих большой опыт работы с гражданами.

Наряду с этим, улучшены нормативы материально-технического обеспечения МСУ.

В целях оптимизации процедуры и сроков проведения медико-социальной экспертизы для лиц с особыми потребностями МТСЗН работает над внедрением заочного установления инвалидности. Это позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем.

МТСЗН ведет активную работу по созданию возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью.

«В республике насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью. В экономике заняты 126 тыс. из трудоспособных, или порядка 30%. Для лучшего подбора работы для них разработан Атлас профессий, который состоит из 432 комбинаций по видам ограничений жизнедеятельности, включает порядка 3 тыс. профессий. В текущем году мерами занятости охвачено 15 тыс. человек», – проинформировал Серик Шапкенов.

Министр также сообщил, что в целях социальной и профессиональной адаптации во всех регионах республики открыты и работают 19 центров «Ten Qogam». В центрах оказывается психологическая и правовая помощь, содействие в трудоустройстве.

«Для расширения услуг социальной реабилитации министерством совместно с местными исполнительными органами открыты 6 малокомплектных реабилитационных центров для детей (Павлодарская область – охват 150 детей; Кызылординская – 150; ЗКО – 100; Актюбинская – 350; Акмолинская области – 100; г. Нур-Султан – 150). Это позволило охватить услугами реабилитации 5,8 тыс. детей или 47%», – добавил глава МТСЗН.

В соответствии с поручением Главы государства, данным на IV заседании Национального совета общественного доверия, разработан законопроект о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Документ внесен на рассмотрение в Мажилис.

Кроме того, ведется работа по модернизации системы социальной службы. Разработан проект Национального плана, в котором учтены меры по переходу системы социального обслуживания на подушевое финансирование.

«Будет решаться задача по расширению охвата лиц с инвалидностью услугами реабилитации. В 12 регионах на 2022-2024 годы запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест каждый. Уже разработана проектно-сметная документация, выделены земельные участки. Кроме того, согласно Дорожной карте по реализации программы партии Nur Otan, в ближайшие 5 лет в рамках госсоцзаказа запланировано открыть 15 центров для детей», – сообщил министр.

Также, в соответствии с Дорожной картой по реализации предвыборной программы партии Nur Otan, проводится работа по обеспечению доступной среды. До 2025 года запланировано обеспечение доступности 22 тыс. наиболее приоритетных объектов (госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта), ежегодно 4 400 объектов.