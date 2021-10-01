Какую соцподдержку оказывают пенсионерам в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 1 октября в Казахстане отмечается День пожилых людей. В республике проживают более 2 млн 236 тысяч пенсионеров по возрасту. О том, какую социальную поддержку оказывают казахстанским пенсионерам, рассказали в Минтруда РК, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в Минтруда, забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики Правительства. Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию пенсионного обеспечения.

С 1 января 2021 года размеры солидарных пенсий повышены на 7 %, размеры базовой пенсии – на 5 %.

С 1 июля 2018 года размер базовой пенсии устанавливается в зависимости от стажа участия в пенсионной системе дифференцированно к трудовому стажу от 54% до 100% величины прожиточного минимума в зависимости от трудового стажа.

В настоящее время минимальный размер базовой пенсии составляет 18,5 тыс. тенге, максимальный – 39,3 тыс. тенге, а средний размер на 1 сентября 2021 года – 31,1 тыс. тенге.

По состоянию на 1 сентября в 2021 года средний размер солидарной пенсии составляет 68,8 тыс. тенге, максимальный – 100,6 тыс. тенге, минимальный размер – 43,3 тыс. тенге.

Кроме того, в рамках предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» в текущем году Министерством труда и социальной защиты населения РК утвержден План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года (далее – План).

Принятие Плана позволяет расширить гражданам пожилого возраста возможности участвовать в различных сферах жизни общества, а также обеспечить их качественными мерами государственной поддержки. Контроль над реализацией Плана осуществляется Проектным офисом МТСЗН.

«В соответствии с Планом предусмотрено открытие центров активного долголетия (далее – ЦАД) во всех регионах страны. Деятельность таких центров позволит увеличить количество активных граждан пожилого возраста, улучшить качество их жизни, самочувствие, здоровье и психоэмоциональное состояние. В настоящее время функционирует 21 ЦАД в 10 регионах страны: во всех районах города Алматы (9 центров), в городах Нур-Султан и Шымкент, а также Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях», – сообщил директор департамента развития политики социальной помощи МТСЗН Аскар Ниязов.

Наряду с этим, по поручению Первого Президента РК – Елбасы Корпоративным фондом «Қамқорлық қоры» запланировано открытие ЦАД в форме коммунального государственного учреждения в каждом регионе страны.

«Для оснащения ЦАДов оборудованием ФНБ «Самрук-Казына» будут выделены средства в сумме 510 млн тенге (30 млн тенге на каждый ЦАД), фондом «Қамқорлық қоры» будут выделены средства в сумме 85 млн тенге (5 млн тенге на каждый ЦАД) для обучения специалистов», – добавил Аскар Ниязов.

Еще одним важным направлением социальной поддержки казахстанцев старшего поколения является предоставление специальных социальных услуг (далее – ССУ).

На сегодняшний день ССУ охвачено более 45 тыс. престарелых граждан. Им услуги оказываются в 45 организациях стационарного типа (медико-социальные учреждения), 43 полустационарах (отделения дневного пребывания и реабилитационные центры), а также в 357 отделениях социальной помощи на дому, 136 НПО в рамках госсоцзаказа и 4 частных организациях в рамках ГЧП.

«Учреждениями социального обслуживания предоставляются 8 видов услуг: социально-экономические, социально-правовые, социально-трудовые, социально-культурные, социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские услуги. Социальные работники посещает пожилых людей, получающих услуги социальной помощи на дому, не менее 2 раз в неделю и оказывает им комплекс услуг, обеспечивающих условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества», – проинформировал Аскар Ниязов.

В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых людей направлено свыше 11,9 млрд тенге (из них из местного бюджета – 11,5 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,5 млрд тенге), в том числе:

- на единовременную материальную помощь ко Дню Победы в ВОВ – 6,4 млрд тенге (около 115,8 тыс. чел.);

- на предоставление продуктовых наборов – 145,5 млн тенге (31,6 тыс. чел.);

- на льготное лекарственное обеспечение – 46,6 млн тенге (4 тыс. чел.);

- на зубопротезирование – 229 млн тенге (2,5 тыс. чел.);

- на предоставление санаторно-курортного лечения – 1 млрд 247,8 млн тенге (24,1 тыс. чел.)

- на ремонт жилья – 39,9 млн тенге (517 чел.);

- на обеспечение топливом – 286,5 млн тенге (10,5 тыс. чел.);

- на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 878,0 млн. тенге (8 тыс. чел.);

- на другие виды помощи – 2 млрд 667,8 млн тенге (182,5 тыс. чел).

1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.