Какую роль Курултай сыграет в политической конкуренции — мнение эксперта

Курултай будет способствовать решению накопившихся в стране проблем. Об этом в программе «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly заявила доктор политических наук Асем Кайдарова, передает корреспондент Kazinform.

По мнению эксперта, одна из основных задач нового института — содействовать решению социально-экономических вопросов.

— Депутаты работают над улучшением социально-экономического положения населения. Они способствуют принятию законов, связанных с бюджетом, которые позволяют решать проблемы жителей регионов, — сказала эксперт.

С этой точки зрения при отборе депутатов в состав Курултая необходимо учитывать позицию партий и профессиональный уровень кандидатов. Ведь качество депутатского корпуса определяет, насколько эффективно депутаты смогут защищать интересы населения на законодательном уровне. При этом изменения в законодательном процессе также повышают роль нового института. Если раньше законы сначала рассматривались в Мажилисе, а затем в Сенате, то теперь эта работа будет осуществляться в рамках Курултая.

Отдельно политолог остановилась на вопросе политической конкуренции. В настоящее время зарегистрировано 545 кандидатов в депутаты Курултая при 145 депутатских мандатах. В выборах участвуют семь политических партий. Эти показатели свидетельствуют о высокой политической конкуренции и повышают ответственность партий и кандидатов.

— В этом контексте важным вопросом становится то, насколько партии смогут влиять на законодательную власть, — отметила она.

По словам политолога, эффективность Курултая будет во многом зависеть от того, насколько он сможет доносить проблемы населения до органов власти.

— Главная задача, стоящая перед новым институтом, — наладить связь между властью и обществом. Депутат является представителем народа и доносит голос общества до власти. Кроме того, политические партии не должны проявлять активность только в период выборов, — сказала политолог.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.