Какую работу выполняет Оперативный штаб по антикризисным мерам при Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о работе Оперативного штаба по антикризисным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации социально-экономической ситуации на фоне событий в Украине, налажена работа Оперативного штаба по антикризисным мерам с участием госорганов, НПП «Атамекен», представителей бизнеса и экспертного сообщества», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в рамках него организованы рабочие группы по транспорту и логистике, инфраструктуре, торговле и финансовой устойчивости.

«Согласно определенному алгоритму взаимодействия рабочих групп, на основе ежедневного мониторинга последствий происходящих событий на внешнеэкономическую ситуацию, разрабатываются сценарии их влияния на экономику РК. На основе данной информации вырабатываются оперативные меры реагирования», - заключил министр.