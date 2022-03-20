Какую работу проводит Правительство РК для решения трудовых конфликтов на предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой Правительством работе по соблюдению предприятиями трудовых прав своих сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Правительством в рамках дальнейшего развития системы социального партнерства проводится следующая работа:

- организация выездных заседаний областных комиссий для оперативного и эффективного реагирования на назревающие трудовые конфликты на конкретном предприятии;

- включение в состав областных комиссий представителей работников, не охваченных профсоюзными организациями;

- ежемесячная оценка работы областных комиссий с вынесением результатов оценки на заседания Республиканской трехсторонней комиссии;

- заслушивание территориальных объединений профсоюзов о работе по защите трудовых прав работников на заседаниях трехсторонней комиссии.

«В рамках проводимой работы по развитию системы социального партнерства будут учтены ваши предложения по обеспечению публичности работы региональных трехсторонних комиссий, введению онлайн-трансляций заседаний на официальных ресурсах местных исполнительных органов», - сказал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.