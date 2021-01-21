Какую работу будет проводить Фонд медстрахования в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 Фондом социального медицинского страхования запланированы средства на сумму порядка 132 млрд тенге на повышение заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 20%. Об этом сообщил глава Фонда Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале декабря Фондом был объявлен закуп на основной объем медицинских услуг по пакетам ГОБМП и ОСМС на 2021 год. Фонд, как единый стратегический закупщик, перешел к электронному формату закупа услуг. Для этого совместно с АО «Центр электронных финансов» был запущен веб-портал закупа медицинских услуг. Электронный формат позволяет обеспечить прозрачность процедуры, а также минимизирует риски возникновения ошибок, исключает бумажный документооборот. Все это упрощает процедуры закупа как для Фонда, так и для медицинских организаций», - пояснил Болат Токежанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его словам, сумма основного закупа медицинских услуг составила около 1,5 трлн тенге. Как отметил глава Фонда, прогнозируется увеличение данной суммы в среднем на 20% до конца года.

«По итогам проведенного закупа на 2021 год поставщиками Фонда на данный момент являются 1373 медицинские организации, из них - 704 государственные (51%), 669 – частные (49%). Также с учетом возросшей потребности населения и эпидемической ситуации в стране, увеличены объемы закупа медицинской помощи. В пакете ГОБМП это касается медицинской помощи для пациентов с инфекционными заболеваниями, пациентов с онкологией, паллиативных услуг. Для застрахованного населения увеличены объемы специализированной медицинской помощи, в том числе в сельской местности, дорогостоящих высокотехнологических услуг. Также запланированы средства на повышение заработной платы врачей до 30% и средних медицинских работников до 20%. На эти цели предусмотрено порядка 132 млрд тенге», - отметил Болат Токежанов.

Он заверил, что в этом году объем финансирования получения медицинских услуг в сельской местности вырастет на 20%.

«В прошлом году для повышения доступности медицинских услуг в сельской местности были закуплены и переданы в регионы 100 передвижных медицинских комплексов. Они позволяют оказывать консультативную, специализированную медицинскую помощь, диагностические исследования населению в отделенных сельских округах», - добавил спикер.

«Важно отметить, что по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в семь раз увеличено количество услуг ЭКО. Если в 2020 году шансы испытать радость материнства и отцовства использовали чуть больше 1000 семей, то в 2021 году их число вырастет до 7 тысяч. Продолжается работа по совершенствованию тарифной политики. Фондом внесены предложения в Министерство здравоохранения в части изменения финансирования противотуберкулезной службы через доведение тарифа до среднереспубликанского уровня. Кроме того, даны предложения по переходу оплаты услуг онкологической службы с комплексного тарифа на клинико-затратные группы», - заключил Болат Токежанов.