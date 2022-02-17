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Какую противопаводковую работу проводит МЧС РК

17 Февраля 2022 13:15
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Какую противопаводковую работу проводит МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК рассказал о проводимой противопаводковой работе ведомством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях снижения негативного воздействия наводнений нами проведен анализ, по результатам которого были определены наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населенных пунктов, где проживает более 800 тысяч человек», - сообщил Рустамбек Амрин.

Как отметил спикер, ведомством на республиканском уровне совместно с заинтересованными министерствами и акиматами разработана и контролируется реализация мероприятий Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

«Всего в рамках реализации 3 программных документов за 2021 год проведено берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 км русел рек, строительство и текущий ремонт 78 км защитных дамб, строительство 2х и ремонт 6ти гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 км водоотводных каналов, установка 4 локальных систем оповещения», - добавил он.

Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий продолжается работа по переселению жителей из паводкоопасных зон. Так, в городе Атбасаре Акмолинской области снесены 455 аварийных жилых домов, расположенных в водоохранных зонах. За счет средств резерва Правительства продолжается строительство двух многоквартирных домов для 200 семей. Остается переселить 300 семей.


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#Безопасность   #Паводок   #МЧС  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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