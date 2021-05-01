Какую программу приготовил на май театр «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнем и самом теплом месяце весны в Камерном зале театра «Астана Опера» жителям и гостям столицы будут предложены насыщенные концертные программы, посвященные майским праздникам, зрелищные спектакли, упоительные вечера вокальной и инструментальной музыки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

1 мая в 18.00 в праздничном концерте ко Дню единства народа Казахстана «Любви и дружбы голоса» яркие солисты оперы и артисты оркестра исполнят романсы, народные песни и инструментальную музыку. Незабываемые впечатления для зрителей будут созданы благодаря представленному богатейшему разнообразию национальных музыкальных традиций этносов, давно и дружно живущих под одним шаныраком на гостеприимной казахстанской земле. На сцену выйдут Назым Сагинтай (сопрано), Рамзат Балакишиев (тенор), Алтынбай Абильда (баритон), Парвиз Армин (бас), Любовь Ткаченко (арфа). Концертмейстеры – Раушан Бескембирова, Меруерт Жекенова.

4 и 5 мая в 19.00 столичным любителям театрального искусства предложат искрометную комическую оперу Г. Доницетти «Дон Паскуале». Заглавную партию Дона Паскуале исполнят Евгений Чайников, Шынгыс Расылхан, Норина – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Айзада Капонова (кавалер ордена «Курмет»), Эрнесто – Заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Нарул Тойкенов, Доктор Малатеста – Ержан Саипов, Расул Жармагамбетов (КазНАТОБ им. Абая), Карлито – Ерулан Камел, Руслан Совет. Спектакль осуществлен в рамках проекта Камерный театр «Piccolo».

Симфонический оркестр, хор, солисты оперы и миманс «Астана Опера», дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель постановки – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа, режиссер – Еренбак Тойкенов. Главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, ассистент дирижера-постановщика – Руслан Баймурзин. Концертмейстеры – Елена Сахно, Ирина Кургузкина, Жанар Ахметова, Меруерт Жекенова, Жаныл Рахимбекова.

9 мая в 15.00 торжественный концерт «Песни памяти и славы» будет посвящен Дню Великой Победы. В программе представлены популярные песни и любимые мелодии военных лет, а также лучшие образцы казахской, русской и западноевропейской классики, в блистательном исполнении солистов оперы, артистов хора и оркестра.

11 мая в 19.00 в концерте «Моцарт. Блеск классики» впервые в «Астана Опера» прозвучат Симфонии-кончертанте Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении солистов-инструменталистов и Камерного оркестра театра. Шедевры великого австрийского композитора будут представлены в интерпретации Айсулу Байкеновой (скрипка), Заслуженного деятеля Казахстана Багдата Абильханова (альт), Алексея Косырева (флейта), Айнур Камаловой (арфа), Заслуженного деятеля Казахстана Дамили Махпировой (гобой), Алмаза Токпанова (кларнет), Марата Конусбаева (валторна), Асета Нельдыбаева (фагот), дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

В программе – Концерт для флейты и арфы с оркестром до мажор, Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром ми-бемоль мажор В.А. Моцарта.

14 мая в 19.00 квинтет деревянно-духовых инструментов Qazaq Quintet и другие казахстанские музыканты предлагают программу из редко исполняемых произведений – Вечер инструментальных премьер. В его рамках прозвучат два крупных камерных сочинения немецких композиторов – Септет для кларнета, валторны, фагота, скрипки, альта, виолончели и контрабаса ми-бемоль мажор венского классика Людвига ван Бетховена и Секстет для фортепиано и духового квинтета си-бемоль мажор Людвига Тюйе. В концерте примут участие – мэтр камерного исполнительства Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), Дияр Касенов (скрипка), Гульнара Тлеугабылова (альт), Бахытжан Жантурганов (виолончель), Анатолий Якушкин (контрабас), Владимир Ардашев (фагот) и др. Qazaq Quintet в составе: Жанар Желтыргузова (флейта), Лилия Абдрахманова (гобой), Даулет Сейдахметов (кларнет), Шернияз Назаров (фагот), Калкаман Дюсембаев (валторна).

15 мая в 18.00 на музыкальном вечере «Редеет облаков летучая гряда...» из цикла «История романса» будут исполнены вокальные миниатюры М. Балакирева, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи. Мастерство камерно-вокального исполнительства продемонстрируют звезды казахстанской оперной сцены Заслуженные деятели Казахстана сопрано Айгуль Ниязова и баритон Азамат Желтыргузов. В концерте принимает участие Государственное трио РК «FORTE-TRIO» в составе: художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), солистка симфонического оркестра театра Каламкас Жумабаева (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель).

19 мая в 19.00 Камерный хор «Астана Опера», солисты оперы и артисты оркестра представляют концерт «Сайра, бұлбұл» к 100-летнему юбилею казахского композитора, дирижёра, педагога, Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Капана Мусина. Яркая творческая деятельность классика оставили заметный след в музыкальной культуре Казахстана. Он – автор опер, музыкальных комедий, фортепианной, скрипичной, симфонической и камерной музыки. На вечере прозвучит камерно-вокальная музыка композитора.

23 мая в 15.00 в детском концерте «Радуга талантов» из цикла «Ура, каникулы!» свое творчество предложат публике талантливые юные ученики школы Казахского национального университета искусств, а также городских музыкальных школ, ставшие в этом году победителями престижных международных конкурсов в республике и за рубежом. В разнообразной программе концерта прозвучат произведения композиторов-классиков и виртуозные пьесы из детского репертуара.

27 мая в 19.00 пройдет концерт Next Generation. Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан представит программу из хоровых произведений композиторов национальных школ Европы и Азии. Художественный руководитель и дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Гульмира Куттыбадамова, солисты – Газиза Жусипбекова, Асылжан Кайыпов, Айгерим Саясат, Индира Айтберген, Ержан Сансызбаев, Жубаныш Зетова.

28 мая в 19.00 концерт камерной музыки «Приношение Прокофьеву» артисты оркестра «Астана Опера» посвящают 130-летию одного из самых значимых композиторов XX века. На сцену Камерного зала театра выйдут Асель Жакиянова, Анель Шакирова (скрипки), Ахмет Султанов (альт), Курванжан Ахатов, Рахимжан Баспаев (виолончели), Станислав Умаров (кларнет), Елена Сахно, Анара Камельинова (фортепиано). В программу юбилейного концерта вошли произведения С. Прокофьева – Соната для скрипки и фортепиано № 2 ре мажор, пьесы для фортепиано «Марш», «Наваждение», «Скерцо», Соната для двух скрипок до мажор, Увертюра на еврейские темы c-moll (секстет), Адажио из балета «Золушка» для виолончели и фортепиано, Марш из балета «Любовь к трём апельсинам».

30 мая в 18.00 пройдет музыкальный вечер «Бог музыки в его вселился opus…». Первая скрипка оркестра «Астана Опера» – Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов и лауреат международных конкурсов пианистка Салтанат Абильханова продолжают цикл концертов «Все сонаты Людвига ван Бетховена». В программу вошли шедевры камерной музыки великого немецкого композитора Л. ван Бетховена – Соната для скрипки и фортепиано №8 соль мажор, op. 30 №3 и Соната для скрипки и фортепиано №9 ля мажор «Крейцерова», op. 47.