Какую программу представит «Астана Опера» в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яркие концертные программы и блестящие спектакли для детской и взрослой аудитории ждут жителей и гостей столицы в Камерном зале «Астана Опера» в марте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

5 и 9 марта в 19:00 в рамках проекта Камерный театр «Piccolo» слушателям предложат искрометную оперу-фарс «Шёлковая лестница» Дж. Россини . Образ главной героини Джулии в первый день воплотит заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, во второй вечер в этой партии дебютирует Асем Сембина. Дорвиль – заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Джермано – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, Бланзак – Евгений Чайников, Ержан Саипов, Лючилла – Салтанат Муратбекова, Малика Минизини, Дормонт – Рамзат Балакишиев. Партия клавесина – Елена Сахно, Жанар Ахметова.

Камерный оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера Руслана Баймурзина. Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Технический директор проекта – Виктор Караре, ассистенты режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, Алтынганым Ахметова, координатор проекта – Маржан Жакенова.

10 марта в 19:00 в Мраморном зале театра состоится концерт «Магия барокко». Музыкальное путешествие в далекую эпоху Высокого барокко зрители совершат вместе с ведущей солисткой театра заслуженной артисткой Башкортостана сопрано Альфией Каримовой в сопровождении Камерного оркестра «Астана Опера» под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

В мастерской интерпретации виртуозных артистов прозвучат произведения Г.Ф. Генделя, такие как: ария из кантаты «Мессия», ария Альмиры из оперы «Альмира», ария Морганы из оперы «Альцина», ария «Кораблик в бурном море» из кантаты «Вдали от своего прекрасного Бога». В программу вечера также вошли ария из «Магнификат» И.С. Баха, ария Ирены из оперы «Баязет» и ария Констанцы из оперы «Гризельда» А. Вивальди.

14 марта в 18:00 пройдет вечер камерной музыки из цикла «FORTE-TRIO приглашает». Музыкантами Государственного трио РК FORTE-TRIO будет исполнено Фортепианное трио, op.70 n.1 («Ghost») Л. ван Бетховена, которое считается одним из самых известных его сочинений в этом жанре. Фортепианное трио соль минор, op.3 французского композитора второй половины ХIХ века Э. Шоссона раскрывает широкий спектр человеческих переживаний: от пылкого, страстного признания до трагического отчаяния.

Государственное трио РК FORTE-TRIO в составе: художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), солистка оркестра «Астана Опера» Каламкас Жумабаева (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель).

19 и 20 марта в 19:00 будет представлена комическая опера «Дон Паскуале» Г. Доницетти. Постановка одной из самых популярных итальянских опер осуществлена в рамках проекта Камерный театр «Piccolo». В музыкальном шедевре Г. Доницетти есть все – любовь, притворство, жестокий розыгрыш, остроумные выходки, комические положения с переодеваниями, разочарования и разоблачения…

Норина – Айзада Капонова (кавалер Ордена «Курмет»), заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, Эрнесто – заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Нарул Тойкенов, Малатеста – Ержан Саипов, заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, Дон Паскуале – Евгений Чайников, Шынгыс Расылхан, Карлито – Ерулан Камел, Руслан Совет.

Оркестр, хор и миманс «Астана Опера». Дирижер – Руслан Баймурзин, главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, концертмейстеры – Елена Сахно, Ирина Кургузкина, Жанар Ахметова, Меруерт Жекенова, Жаныл Рахимбекова.

22 марта в 15:00 солисты оперы и артисты оркестра столичного театра, известные казахстанские музыканты представят концерт «Қош келдің, Наурыз!», посвященный празднику весеннего обновления природы, плодородия и дружбы. В программе – арии, песни, романсы, инструментальные сочинения отечественных композиторов, а также произведения, представляющие музыкальные традиции этносов, в мире и согласии живущих под одним шаныраком на гостеприимной казахстанской земле.

25 марта в 19:00 Союз композиторов Казахстана проводит концерт «Наурыз шашу!». Прозвучат камерные и вокальные сочинения казахстанских авторов – Е. Рахмадиева, Г. Жубановой, К. Дуйсекеева, Б. Кыдырбек, А. Раимкуловой, С. Абдинурова, Г. Узенбаевой, А. Абдинурова, А. Жайыма, А. Тани, А. Кадырова, Н. Танатар, Л. Жумановой, К. Измаиловой и др.

В вечере, посвященном празднованию Наурыза, примут участие заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов (баритон), Асем Сембина (сопрано), а также Алиби Абдинуров, Арман Жайым, Сабина Щербакова, Карина Измаилова (фортепиано), Назгул Танатар (домбра), Азимхан Абдулазим (валторна).

27 марта в 15:00 самым юным любителям искусства будет предложена музыкальная сказка на казахском языке «Самұрық келген таң» Т. Бейсембека. Сказка повествует о приключениях Айдара и Айжан, вышедших на поиски священной птицы Самрук. Отважных героев и их верных друзей ждет чудесная страна «Мәңгілік ел».

Автор музыки и либретто – композитор, член Союза писателей Казахстана Тлеугазы Бейсембек. Произведение является лауреатом I премии VII Республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» в номинации «Драматическое произведение для детей».

Бабушка – Гульжанат Сапакова, Волк – Кулын Даулетбек, Лиса – Асем Сембина, Медведь – Шынгыс Расылхан, Барс – Рамзат Балакишиев, Весна – Назым Сагинтай.

Оркестр, миманс и детская студия «Астана Опера». Режиссер-постановщик – Еренбак Тойкенов, дирижер – Руслан Баймурзин. Руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова, ответственные концертмейстеры – Меруерт Жекенова, Жаныл Рахимбекова, руководитель проекта – Маржан Жакенова.

28 марта в 18:00 состоится концерт «Под знаком Белы Бартока» из цикла «Казахквартет приглашает». Государственный струнный квартет им. Газизы Жубановой продолжает серию концертов, посвященных 140-летию венгерского композитора Белы Бартока. Вместе с казахстанскими музыкантами выступит известный российский кларнетист, заслуженный артист Башкортостана Артур Назиуллин.

В программе концерта прозвучат Струнный квартет №4 Б. Бартока и Квинтет для кларнета и струнных си минор, ор.115 И. Брамса.

Состав струнного квартета: Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), художественный руководитель – Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев (виолончель).