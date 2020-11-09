Какую профилактику наркопреступности проводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О профилактической работе для борьбы с наркопреступностью на онлайн брифинге рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо проводить профилактику, а не работать над последствиями. Профилактика наркомании – самая важная часть работы как правоохранительных, так и органов здравоохранения и образования. Ежегодно в стране проводится более 9 тысяч различных профилактических мероприятий с участием полицейских, представителей местных исполнительных органов, а также неправительственных организаций. Во всех регионах страны действуют межведомственные антинаркотические штабы, в состав которых включены представители неправительственного сектора. Эта работа координируется Межведомственным штабом по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков. В сентябре прошлого года нами создан канал в YouTube «Наркотикам – нет». На сегодняшний день 6 тысяч человек являются подписчиками канала. В нем размещено более 260 видеороликов на антинаркотическую тематику, которые просмотрели уже более 20 тысяч пользователей», - рассказал Тлеген Маткенов.

К слову, в съемках мотивационных клипов приняли участие звезды казахстанской эстрады, известные люди, педагоги, наркологи, психологи, которые ответят на любой вопрос. Для обеспечения обратной связи с населением в социальных сетях созданы аккаунты департамента, материалы которых пополняются последними изменениями антинаркотического законодательства.

«В период усиления карантинных мер мы сшили 38 тысяч многоразовых защитных масок с логотипом «Стоп наркотики». С учетом введения дистанционного обучения нашими сотрудниками подготовлены видео лекции о правовых аспектах, о потреблении, распространении наркотиков. Проводятся дистанционные курсы для учителей: как говорить о наркопроблеме со школьниками. Для родителей учеников 9-11 классов проводим лекции по темам «Современные наркотики», «Как распознать и что делать», - резюмировал начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Тлеген Маткенов.