Какую продукцию и в какие страны экспортируют предприниматели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Предприниматели Северо-Казахстанской области с начала года получили более 1,6 тысячи сертификатов о происхождении товаров, из них 87% - для экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 502 сертификата североказахстанские производители получили для отправки товаров в Таджикистан, Россию, Беларусь, Украину, Кыргызстан и Туркменистан, 293 сертификата - в Узбекистан, 609 сертификатов, действующих в странах Евросоюза.

«В Узбекистан отправляется, в основном, пшеница, отруби и пшеничный крахмал. В Кыргызстан, Таджикистан и Россию - пшеницу. Кроме того, в РФ отправляются наши макаронные изделия, замороженные полуфабрикаты, замороженная рыба, молочная продукция, пшеничный глютен, пшеничный крахмал, лен, рапс и соя. Украина получает гречневую крупу, пшеничный крахмал, чечевицу и лен. С начала года в Иран доставлены ячмень, пшеница, в Афганистан - мука, яйцо куриное, в Китай – пшеница и льняное масло, в Турцию - пшеница твердая и чечевица», - рассказали в пресс-службе.

В то же время, по данным департамента статистики, за январь-май взаимная торговля региона со странами ЕАЭС составила 190,8 млн долларов. В том числе, импорт - 158 млн долларов, экспорт – 32,8 млн долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторгового оборота занимает Россия – 97%.