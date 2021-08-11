+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какую продукцию и в какие страны экспортируют предприниматели СКО

11 Августа 2021 12:01
Поделиться:
Какую продукцию и в какие страны экспортируют предприниматели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Предприниматели Северо-Казахстанской области с начала года получили более 1,6 тысячи сертификатов о происхождении товаров, из них 87% - для экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 502 сертификата североказахстанские производители получили для отправки товаров в Таджикистан, Россию, Беларусь, Украину, Кыргызстан и Туркменистан, 293 сертификата - в Узбекистан, 609 сертификатов, действующих в странах Евросоюза.

«В Узбекистан отправляется, в основном, пшеница, отруби и пшеничный крахмал. В Кыргызстан, Таджикистан и Россию - пшеницу. Кроме того, в РФ отправляются наши макаронные изделия, замороженные полуфабрикаты, замороженная рыба, молочная продукция, пшеничный глютен, пшеничный крахмал, лен, рапс и соя. Украина получает гречневую крупу, пшеничный крахмал, чечевицу и лен. С начала года в Иран доставлены ячмень, пшеница, в Афганистан - мука, яйцо куриное, в Китай – пшеница и льняное масло, в Турцию - пшеница твердая и чечевица», - рассказали в пресс-службе.

В то же время, по данным департамента статистики, за январь-май взаимная торговля региона со странами ЕАЭС составила 190,8 млн долларов. В том числе, импорт - 158 млн долларов, экспорт – 32,8 млн долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторгового оборота занимает Россия – 97%.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Статистика  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив