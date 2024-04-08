Какую помощь получат пострадавшие от паводков в Павлодарской области

— Для комплексного решения проблемы затопления домов, расположенных в низине села и систематически подверженных подтоплению, региональным оперативным штабом было принято решение о проведении комплекса мер по устройству 3-х новых котлованов вместимостью 200 тыс. кубометров воды. Это позволит комплексно решить проблему с рисками подтопления села в будущем, — отметил Асаин Байханов.

По его словам, всем жителям села, чьи дома пострадали во время паводков, оказывается всесторонняя помощь.

— Специальной Комиссией производится оценка нанесенного ущерба, окончательное заключение которой будет получено до 10 апреля текущего года. По итогам пострадавшим домовладельцам будут выплачены компенсации из внебюджетных фондов.Еще раз хочу отметить, что всесторонняя помощь оказывается всем жителям, чьи дома пострадали во время паводков. В других районах области такие же выплаты из внебюджетных средств в размере 38 млн тенге получили еще 71 человек, чье имущество пострадали от паводка, — сообщил аким.

Он добавил, что пострадавшим на этой неделе также будет выплачена единовременная государственная социальная выплата в размере до 100 МРП.