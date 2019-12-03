Какую помощь в Нур-Султане получают люди с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице проживает 26 714 людей с ограниченными возможностями, в их числе 5570 человек – дети с особыми нуждами до 18 лет. Им оказывается всесторонняя социальная и реабилитационная помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С начала года реабилитационными услугами в Нур-Султане охвачено более 16 тысяч людей с ограниченными возможностями. Они получают протезно-ортопедическую помощь в виде выдачи протезно-ортопедических изделий, кресел-колясок, сурдо-тифло средств. Вместе с тем им оказываются сурдопомощь, услуги специалиста жестового языка и индивидуального помощника, службы «Инватакси», социальная помощь семьям, имеющим детей инвалидов, обучающихся на дому. Также их обеспечивают обязательными гигиеническими средствами, санаторно-курортным лечением, социальными услугами в условиях стационара, полустационара, ухода на дому, бесплатным проездом на маршрутах городского пассажирского транспорта.

Так, сегодня работу по перервозке людей с ограниченными возможностями осуществляют 36 машин службы «Инватакси». 6 единиц предназначены для инвалидов-колясочников (РОО «Конфедерация инвалидов»), 17 ед. - для детей с ограниченными возможностями, школа № 65 (ОФ «Мейірім»), 13 ед. - для незрячих инвалидов (ОО «Казахское общество слепых»). Для оказания услуг инватакси используется автотранспорт, оснащенный специальным гидравлическим или выдвижным (раскладывающим) устройством для посадки и высадки, и приспособлениями для фиксации кресел-колясок. В 2019 году перевозкой охвачено более 2,5 тысяч человек, из них 1 тысяча - дети.

Кроме того, лица с ограниченными возможностями имеют право встать в очередь на жилье по категории «Инвалиды 1 и 2 групп».

Также люди с особыми потребностями, проживающие в частных жилых домах с местным (печным) отоплением, являющиеся его собственниками (нанимателями), не имеющие другого жилья, при наличии среднедушевого дохода, не превышающего 4 прожиточных минимума, могут рассчитывать на получение социальной помощи для приобретения твердого топлива. Размер компенсации составляет 16 МРП, или 40400 тенге на отопительный сезон.

Инвалиды I, II групп один раз в два года могут получить социальную помощь на зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных металлов) без учета дохода, а также соцвыплату ко Дню инвалидов в размере 2,5 МРП или 6313 тенге.

Вместе с тем им оказывается единовременная помощь, предусмотренная для попавших в трудную жизненную ситуацию на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг в размере 13 МРП в год (32 825 тенге).

Также возмещаются затраты на обучение на дому детей-инвалидов в размере 10 МРП в квартал (25250 тенге).

Департамент ГЦВП НАО «Правительство для граждан» (из РБ) ежемесячно выплачивает государственное пособие по инвалидности: 1 группа – 57 021 тенге, 2 группа – 45 438 тенге, 3 группа - 30 886 тенге, дети-инвалиды до 16 лет – 41 578 тенге, инвалиды с детства, дети-инвалиды с 16 до 18 лет: 1 группа – 57 021 тенге, 2 группа – 47 220 тенге, 3 группа – 35638 тенге

специальные государственные пособия:

1 группа – 3 763 тенге, 2 группа – 3763 тенге, 3 группы – 1616 тенге.

Людей с ограниченными возможностями в столице активно социализируют и трудоустраивают. В 2019 году этими мерами планируется охватить 610 человек.

Центр занятости населения города реализует активные меры содействия занятости, предусмотренные законодетельством страны, а также финансируемых за счет средств местного бюджета.

На сегодня единственный механизм, который обязывает работодателей принимать на работу людей с инвалидностью – это система квотирования рабочих мест (от 2-4%) для инвалидов. В рамках исполнения квоты трудоустройства инвалидов проводится работа с предприятиями и организациями города по выполнению работодателями установленной квоты.

Так, с начала года активными мерами занятости охвачено 687 лиц с ограниченными возможностями, в том числе:

- трудоустроены на постоянную работу 341 человек;

- на временную работу 3 человека; - направлены на общественные работы 246 человек;

- трудоустроены на социальные рабочие места 33 человека;

- проходят молодежную практику 17 выпускников;

- направлены на краткосрочные курсы 47 человек.

Для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в столице предоставлены два современных спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом. Первый из них — Паралимпийский тренировочный центр, внутри имеются тренажерный, игровой многофункциональный и зал единоборств. Здесь культивируются такие виды спорта, как парапауэрлифтинг, парадзюдо, паратаэквондо, настольный теннис, национальные виды спорта, волейбол сидя, голбол, бочча, танцы на колясках. Второй объект — ледовая арена «Тарлан». В нем занимаются городские команды по хоккею и следж-хоккею, проводятся массовые катания для людей с ограниченными физическими возможностями, их близких и друзей.