Какую помощь получают жертвы политических репрессий в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

В результате политики по выявлению «врагов народа» в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тысяч человек.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

«За период с 2003 по 2022 годы единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2 588 тенге (3/4 МРП) до 345 тысяч тенге (100 МРП). На 2023 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 768 тысяч тенге», – сообщила директор департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплатвыплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07 месячного расчетного показателя (в 2023 году – 3 692 тенге).

«За период с 2005 года по 2022 годы из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 15,5 млрд тенге. На выплату СГП в 2023 году запланировано 1,3 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2023 года составила 28 316 человек», – добавила Айнур Абдырахманова.

Вместе с тем, с 1 июля 2023 года жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, СГП будут получать в новом размере 1,23 МРП (в 2023 году – 4 244 тенге), повышенном в рамках Социального кодекса.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

- зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;

- получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

- первоочередную установку телефонов;

- первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

- бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

«Ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий. В 2023 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 3 828 гражданам на сумму 48,6 млн тенге в размере от 3 692 тенге до 30 000 тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.