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    18:43, 01 Август 2021 | GMT +6

    Какую помощь получают люди с особыми потребностями в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала т.г. через Портал социальных услуг более 16 тысяч лиц с инвалидностью получили услуги протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации, разработанных в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    К вышеуказанным услугам относится обеспечение протезами, ходунками, тростями, костылями, ортопедической обувью, бандажами, корсетами, туторами, реклинаторами, головодержателями, супинаторами, лечебными поясами, детскими профилактическими штанишками и др.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика услуг. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказ можно посредством доставки либо самовывозом.

    Помимо протезно-ортопедических услуг на Портале можно оформить заявку на получение сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    С начала года через Портал социальных услуг более 113 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 31 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 36 тысяч – санаторно-курортное лечение и более 122 тысяч человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты.

    На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 859 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 127 поставщиков ТСР, более 13 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 250 жестового языка, 66 санаторно-курортного лечение, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

    С 29 декабря 2020 года на портале Электронного правительства (eGov.kz) реализована возможность лицам с инвалидностью подать электронную заявку на оказание государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. За этот период через портал Электронного правительства было оформлено более 110,5 тысяч документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации.

    Отметим, что внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 4.

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