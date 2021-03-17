Какую помощь получат социально уязвимые группы жителей Павлодарской области в 2021 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Размер ежемесячной выплаты 500 одиноко проживающим инвалидам увеличили в три раза, а для 1 235 малообеспеченных семей ввели ежемесячную компенсацию. Эти и другие меры поддержки социально уязвимых групп населения обсудили на аппаратном совещании в акимате Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Как сообщила руководитель управления координации и социальных программ Альмира Дисюпова, на сегодня в Павлодарской области более 80 тысяч человек, которые относятся к социально уязвимым группам. С 2021 года в регионе ввели новые виды социальной помощи и увеличили размер некоторых действующих выплат. К примеру, для одиноких и одиноко проживающих инвалидов первой, второй, и третьей групп увеличили размер социальной выплаты; ввели компенсацию для малообеспеченных семей, не получающих адресную социальную помощь, но с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, таким семьям назначается единовременная выплата в размере 20 МРП на рождение первого ребенка. В регионе также привели к единому размеру выплаты для беременных женщин с доходом ниже прожиточного минимума, вставших на учет по беременности на сроке до 12 недель: 20 МРП.

«В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения все социальные выплаты к памятным датам и праздничным дням установлены в едином размере по всей республике, - отметила Альмира Дисюпова. - Размер единовременной выплаты участникам боевых действий на территории Афганистана и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в нашем регионе увеличен с 50 тысяч до 75 тысяч тенге».

Для социальной реабилитации людей с особыми потребностями в Павлодарской области направили 1,9 миллиарда тенге. Сегодня на местах решают вопрос с финансированием для компенсации 50% от стоимости путевки для родителя или опекуна, который сопровождает ребенка с особыми потребностями на санаторно-курортное лечение. В большинстве городов и районов Павлодарской области готовы выдавать на эти цели 40 МРП. Акиматам Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского и Майского районов рекомендовано завершить эту работу в течение первого полугодия.

Еще один вопрос, который волнует людей с особыми потребностями, - открытие многофункционального реабилитационного центра. В Павлодаре уже подобрали подходящий для строительства такого комплекса земельный участок и в течение двух недель намерены завершить его оформление.

«Этот проект нашему региону действительно необходим, - подчеркнул аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Основными направлениями в работе нового центра должны стать медицинская помощь, реабилитация и оздоровление людей с особыми потребностями. Комплекс должен будет работать на более качественном уровне. Уже сегодня нужно определиться, кто будет отвечать за его бесперебойное функционирование».

В конце рабочей встречи глава региона напомнил подчиненным о необходимости более чуткого отношения к людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По словам акима, только за прошедшие два месяца в его адрес поступило почти 100 обращений, связанных с получением социальной поддержки. Нередко люди, которые оставляют жалобы, указывают на формальный подход госслужащих к работе и волокиту с их стороны. Кроме того, Абылкаир Скаков поручил до 15 апреля завершить ревизию всех объектов, которые не оборудованы для доступа людей с особыми потребностями.





По вопросам увеличения размера соцпомощи и введения новых выплат обращаться по следующим номерам:

- г. Павлодар: 8 (7182) 32 00 96;

- г. Экибастуз: 8 (7187) 34 72 82;

- г. Аксу: 8 (71837) 5 01 05;

- Актогайский район: 8 (71841) 2 11 73;

- Баянаульский район: 8 (71840) 9 14 81;

- Железинский район: 8 (71831) 2 21 46;

- Иртышский район: 8 (71832) 2 14 74;

- Район Теренколь: 8 (71833) 2 14 74;

- Район Аккулы: 8 (71839) 7 91 71;

- Майский район: 8 (71838) 9 10 02;

- Павлодарский район: 8 (7182) 65 34 45;

- Успенский район: 8 (7182) 65 34 45;

- Щербактинский район: 8 (71836) 2 13 54.





Фото Валерия Бугаева