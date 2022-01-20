+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какую помощь получат пострадавшие субъекты МСБ в Алматы

20 Января 2022 12:00
Поделиться:
Какую помощь получат пострадавшие субъекты МСБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как будут возмещать ущерб субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор

Аким города отметил, что, по предварительным данным, общая сумма ущерба составляет более 96 млрд тенге. Пострадали 54 административных здания.

«Согласно последним данным, пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% - это субъекты малого и среднего бизнеса. Сумма ущерба составила 43 млрд тенге. Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба. Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infoKazakhstan.kz», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Возмещение будет производится по трем направлениям: недвижимость; движимое имущество; оборудование и товары.

«Акимат со своей стороны окажет дополнительно финансовую помощь и нефинансовую поддержку. Первое - освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца. Второе - освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев. Третье - ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от арендной платы ТЦ «Silk way», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ» и другие», - пояснил аким города.

Ранее аким сообщил о размере компенсации пострадавшим медикам, полицейским и пожарным.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Социальная поддержка   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы
Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
5 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
6 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Читайте также
Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
Мы допустили большой пробел в национальной идеологии  - Нурторе Жусип
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив