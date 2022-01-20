Какую помощь получат пострадавшие субъекты МСБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как будут возмещать ущерб субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города отметил, что, по предварительным данным, общая сумма ущерба составляет более 96 млрд тенге. Пострадали 54 административных здания.

«Согласно последним данным, пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 67 млрд тенге. Из них 95% - это субъекты малого и среднего бизнеса. Сумма ущерба составила 43 млрд тенге. Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба. Предприниматели должны направить заявление с подтверждающими документами для рассмотрения через портал infoKazakhstan.kz», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Возмещение будет производится по трем направлениям: недвижимость; движимое имущество; оборудование и товары.

«Акимат со своей стороны окажет дополнительно финансовую помощь и нефинансовую поддержку. Первое - освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца. Второе - освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев. Третье - ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от арендной платы ТЦ «Silk way», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ» и другие», - пояснил аким города.

Ранее аким сообщил о размере компенсации пострадавшим медикам, полицейским и пожарным.