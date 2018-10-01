Какую помощь получат экспортеры, рассказал министр финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, какая именно помощь будет оказана казахстанским экспортерам в рамках поручений в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На развитие обрабатывающей промышленности и экспорта будет направлено свыше 500 млрд тенге за три года, из которых 322 млрд тенге - это повторное использование ранее выделенных из Нацфонда и республиканского бюджета средств. На доступное кредитование и предэкспортное финансирование будет направлено 300 млрд тенге. Ожидаемый эффект - рост экспортной выручки в размере 405 млрд тенге, а также увеличение налоговых поступлений на 25 млрд тенге», - рассказал министр, выступая на пресс-конференции в Правительстве РК.

По его словам, на докапитатализацию и предоставление гарантий нацкомпания «Kazakh Export» получит в общем объеме 170 млрд тенге. Министр отметил, что это позволит предоставить страховую поддержку более 100 экспортоориентированным компаниям обрабатывающего сектора и увеличить экспортную выручку на 215 млрд тенге.

«На возмещение транспортных расходов экспортеров при экспорте готовых товаров с наибольшей долей добавленной стоимости будет направлено 20 млрд тенге. На строительство объектов производственной инфраструктуры свободной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» предусматривается 15 млрд тенге, что позволит создать высокотехнологичный и ориентированный на экспорт производства, освоить выпуски новых видов продукции», - проинформировал он.

Между тем, Алихан Смаилов также рассказал, что на нефинансовую поддержку в виде маркетингового продвижения продукции, комплексного анализа рынков сбыта и возмещение части затрат на сертификацию продукции экспортеров предусмотрено 7,4 млрд тенге.

«Все перечисленные меры поддержки для экспортеров крупного и среднего бизнеса будут предоставляться исключительно в обмен на их встречное обязательство по росту экспорта, локализации производства, повышение производительности труда», - заверил министр.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая с Посланием народу Казахстана, подчеркнул, что экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики.

«Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе. Наша торговая политика должна перестать быть инертной», - подчеркнул Президент.