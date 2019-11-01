Какую помощь получат дети из малообеспеченных семей в рамках социального пакета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет предоставляться гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерство труда и социальной защиты населения выработало новые подходы. Сегодня уже есть законопроект, который рассматривается в Мажилисе Парламента. Есть основная часть касательно гарантированного социального пакета. Что это значит? Если семья является малообеспеченной и получает АСП, то всем детям этой семьи будет предоставляться пакет. То есть, детям школьного возраста этот пакет будет предоставлен в виде детского питания и гигиенических средств. Для школьников будут бесплатное горячее питание, школьная форма, школьные принадлежности, возмещение проезда до школы и обратно, медицинское обслуживание, в том числе стоматологическая помощь», - сказал Биржан Нурымбетов журналистам в рамках торжественной церемонии награждения победителей VI республиканского конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана» в Нур-Султане.
Министр уточнил, что на сегодня в ведомстве выработаны нормы предоставления товаров и услуг, а перечень согласован с Минздравом и МОН РК.
«Мы сейчас занимаемся разработкой нормативно-правового акта. Мы надеемся, что с нового года новые подходы АСП будет реализованы», - добавил Б. Нурымбетов.
Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК в начале октября был подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года поручил ввести гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных детей.
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