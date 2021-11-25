Какую помощь осужденным оказывает столичная служба пробации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно соответствующего приказа министра внутренних дел Республики Казахстан, определяющего порядок организации деятельности службы пробации, одной из задач службы пробации является оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации. Основными направлениями социально-правовой помощи подконтрольному контингенту являются оказание содействия в получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, организации лечения и обеспечении правовой помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу пробации Байконурского района города Нур-Султана.
Служба пробации Байконурского района нашей столицы осуществляет контроль за лицами, осужденными судами Казахстана, наказание которых не связано с лишением свободы, и проживающими на территории района.
Вместе с тем, работа сотрудников службы - не только в контроле данных лиц, но и в оказании помощи в их дальнейшей социализации в обществе.
«Проводится огромная работа по оказанию содействия по восстановлению документов, в сборе документов на получение адресной социальной помощи. Ведется поиск работы для безработных. Например, в рамках оказания социально-правовой помощи, на основании составленной индивидуальной программы состоящей на учете службы пробации осужденной «Ж» было оказано содействие в бесплатном медицинском осмотре», - рассказали в Службе пробации.
Такое отношение сотрудников пробации в совокупности с оказываемым содействием налагает на осужденных большие моральные обязанности в части исправления и становления полноценной частью общества, сторонясь любого нарушения законов, отметили сотрудники службы.
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