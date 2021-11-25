+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 5 °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какую помощь осужденным оказывает столичная служба пробации

25 Ноября 2021 17:06
Поделиться:
Какую помощь осужденным оказывает столичная служба пробации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно соответствующего приказа министра внутренних дел Республики Казахстан, определяющего порядок организации деятельности службы пробации, одной из задач службы пробации является оказание социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации. Основными направлениями социально-правовой помощи подконтрольному контингенту являются оказание содействия в получении образования, овладении профессией, трудоустройстве, организации лечения и обеспечении правовой помощи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу пробации Байконурского района города Нур-Султана.

Новости по теме
Сотрудники УИС подготавливают осужденных к освобождению
Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» запустил челлендж добра в Караганде Спасатели пришли на помощь автомобилисту в Восточном Казахстане Конную упряжь изготавливают заключенные в СКО

Служба пробации Байконурского района нашей столицы осуществляет контроль за лицами, осужденными судами Казахстана, наказание которых не связано с лишением свободы, и проживающими на территории района.

Вместе с тем, работа сотрудников службы - не только в контроле данных лиц, но и в оказании помощи в их дальнейшей социализации в обществе.

«Проводится огромная работа по оказанию содействия по восстановлению документов, в сборе документов на получение адресной социальной помощи. Ведется поиск работы для безработных. Например, в рамках оказания социально-правовой помощи, на основании составленной индивидуальной программы состоящей на учете службы пробации осужденной «Ж» было оказано содействие в бесплатном медицинском осмотре», - рассказали в Службе пробации.

Такое отношение сотрудников пробации в совокупности с оказываемым содействием налагает на осужденных большие моральные обязанности в части исправления и становления полноценной частью общества, сторонясь любого нарушения законов, отметили сотрудники службы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Пенитенциарная система   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Сотрудники УИС подготавливают осужденных к освобождению
Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» запустил челлендж добра в Караганде
Спасатели пришли на помощь автомобилисту в Восточном Казахстане
Конную упряжь изготавливают заключенные в СКО
Популярное
1 Снег и похолодание ожидается в Алматы
2 44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы
3 Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
4 Глава АО «KEGOC» покинул свой пост
5 Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
6 Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Читайте также
Убила своего четырехмесячного ребёнка: суд вынес приговор жительнице Атырау
Nur Otan: 10 тысяч домов получили доступ к сетям газоснабжения в столице
Снег и похолодание ожидается в Алматы
44-летняя иностранка обворовывала мужчин в Алматы
Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
Глава АО «KEGOC» покинул свой пост
Где будет проходить линия ЛРТ в Алматы
Густой дым от пожара сняли на видео алматинцы: горит склад
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив