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Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
22 Августа 2021 14:54
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где сегодня дотла сгорел 12 -квартирный жилой дом барачного типа, рассказали о помощи, которая оказывается погорельцам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в городском акимате, скорее всего дом, который не относился к ветхим или аварийным, восстановлению не подлежит. Поэтому будет решаться вопрос по какой программе помочь людям получить жилье.
Ранее в ДЧС Атырауской области сообщили подробности о пожаре, уничтожившем 12-квартирный дом.
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