Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где сегодня дотла сгорел 12 -квартирный жилой дом барачного типа, рассказали о помощи, которая оказывается погорельцам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с местными исполнительными органами была осуществлена эвакуация жителей сгоревшего дома. От ДЧС была задействована вахтовка «КУНГ», а от городского акимата - автобус для переселения жителей. Всего о том, что у них нет возможности куда-то переселиться, заявили жители 5 квартир. Это в общей сложности 22 человека, из них 9 детей. Для них временно были выделены 5 квартир в 5-этажном жилом доме в мкр-не Жулдыз. Остальные жильцы с их согласия расселены по родственникам - 19 человек, из них 8 детей. Пострадавшим семьям выделены продукты питания», - рассказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Как сообщили в городском акимате, скорее всего дом, который не относился к ветхим или аварийным, восстановлению не подлежит. Поэтому будет решаться вопрос по какой программе помочь людям получить жилье.

Ранее в ДЧС Атырауской области сообщили подробности о пожаре, уничтожившем 12-квартирный дом.