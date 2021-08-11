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Какую помощь оказывают жертвам бытового насилия в СКО

11 Августа 2021 23:16
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Какую помощь оказывают жертвам бытового насилия в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам укрепления института семьи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления внутренней политики, заместитель акима области, председатель комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Гани Ныгыметов рассказал, какую поддержку оказывают в регионе социально уязвимым слоям населения.

«С 2000 года в области работает Кризисный центр для женщин и детей - жертв насилия. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказывают консультативную помощь, помогают в оформлении пособий на несовершеннолетних детей. Сейчас в центре проживают 20 человек, из них семь женщин и 13 детей. Все женщины на базе кризисного центра проходят обучение по различным специальностям. С 2014 года реализуется благотворительный проект «Дом мамы». Там предусмотрено проживание, содержание матерей вместе с детьми от 0 до полутора лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С начала года оказана помощь 125 женщинам», - рассказал Г.Ныгыметов.

Он добавил, что в трех районах области функционируют Центры по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году запустили контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам нарушения прав детей и семейно-бытового насилия. Контакт-центр работает круглосуточно. В мессенджере WhatsApp создали чат по оказанию оперативной помощи по юридическим и психологическим вопросам с привлечением квалифицированных специалистов.

«Внесение изменений и дополнений в ряд нормативных правовых актов в сфере укрепления семьи и профилактики бытового насилия является актуальным и востребованным. Включение новой статьи «Льготы и социальные гарантии для многодетных семей» позволяет систематизировать ранее принятые нормы о социальной помощи. В частности, первоочередное право на получение жилища, ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям», - отметил Г. Ныгыметов.

В управлении добавили, что предложения по развитию и укреплению статуса семьи и семейных ценностей, профилактике бытового насилия внесли представители неправительственных организаций, этнокультурных объединений правоохранительных, местных исполнительных органов, общественники и руководители кризисных центров.



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#Северо-Казахстанская область   #Социальная поддержка  
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Автор:

Олеся Жуковень

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