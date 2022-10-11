Какую помощь оказывают волонтеры в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О развитии волонтерства в Петропавловске и помощи, которую добровольцы оказывают горожанам, на аппаратном совещании проинформировал руководитель отдела внутренней политики Азат Ибраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поддерживает и пропагандирует волонтерство в городе молодежный ресурсный центр.

«С начала года добровольные помощники более 50 раз выезжали к одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Волонтеры работают в тесном контакте с социальными работниками, отделом занятости, куда обращаются пожилые люди. Некоторые звонят напрямую в молодежный ресурсный центр. В течение года ребята помогают многодетным и малообеспеченным семьям, проводят благотворительные акции», - сообщил А.Ибраев.

Волонтеры участвуют в организации и проведении праздников. На Наурыз развозили продуктовые наборы социально уязвимым категориям семей, в Курбан –от мечети мясо малообеспеченным семьям. К 8-му Марта наградили активных женщин-волонтеров, в честь Дня госсимволов организовали автопробег, участвовали в челлендже, спортивном забеге, перед Днем знаний собирали и раздавали рюкзаки с канцелярией малообеспеченным семьям. Ребята – активные участники экологических акций и субботников, антикоррупционных мероприятий

«Сейчас молодежь активно участвует в реализации плана мероприятий месячника пожилых людей. В течение месяца волонтеры будут выезжать к одиноким пенсионерам, организуют встречи, игры, вечер поэзии, выставку и чаепитие для людей старшего поколения», - сказал А.Ибраев.