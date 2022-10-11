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    18:15, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Какую помощь оказывают волонтеры в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О развитии волонтерства в Петропавловске и помощи, которую добровольцы оказывают горожанам, на аппаратном совещании проинформировал руководитель отдела внутренней политики Азат Ибраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поддерживает и пропагандирует волонтерство в городе молодежный ресурсный центр.

    «С начала года добровольные помощники более 50 раз выезжали к одиноко проживающим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Волонтеры работают в тесном контакте с социальными работниками, отделом занятости, куда обращаются пожилые люди. Некоторые звонят напрямую в молодежный ресурсный центр. В течение года ребята помогают многодетным и малообеспеченным семьям, проводят благотворительные акции», - сообщил А.Ибраев.

    Волонтеры участвуют в организации и проведении праздников. На Наурыз развозили продуктовые наборы социально уязвимым категориям семей, в Курбан –от мечети мясо малообеспеченным семьям. К 8-му Марта наградили активных женщин-волонтеров, в честь Дня госсимволов организовали автопробег, участвовали в челлендже, спортивном забеге, перед Днем знаний собирали и раздавали рюкзаки с канцелярией малообеспеченным семьям. Ребята – активные участники экологических акций и субботников, антикоррупционных мероприятий

    «Сейчас молодежь активно участвует в реализации плана мероприятий месячника пожилых людей. В течение месяца волонтеры будут выезжать к одиноким пенсионерам, организуют встречи, игры, вечер поэзии, выставку и чаепитие для людей старшего поколения», - сказал А.Ибраев.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Волонтёрство
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