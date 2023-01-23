Какую помощь оказывает МИД РК казахстанцам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На этой неделе состоится ряд важных событий по линии международного сотрудничества. В этой связи официальный представитель внешнеполитического ведомства РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге какие это мероприятия и что на них планируется обсудить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, 23-25 января 2023 года состоится визит заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко в город Брюссель (Бельгия) и Страсбург (Франция).

«В рамках рабочего визита в Брюссель запланирован ряд двусторонних встреч с высокими представителями европейских институтов. В Страсбурге, в рамках проведения зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, планируются встречи с руководством Совета Европы и Парламентской ассамблеи Совета Европы», - сказал Айбек Смадияров.

Спикер уточнил, что среди основных задач визита – обзор всего спектра казахстанско-европейских отношений, обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, а также ознакомление европейских партнеров с ходом реализации политических реформ в стране, с итогами президентских выборов и подготовкой к предстоящим выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, запланированным на 19 марта 2023 года.

Кроме того, в Будапеште состоится восьмое заседании казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в Будапеште.

«26-27 января 2023 года в городе Будапеште (Венгрия) состоится восьмое заседание Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). Сопредседателем казахстанской части комиссии является министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, с венгерской стороны – министр финансов Венгрии Михай Варга», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, в рамках МПК планируется проведение заседания казахстанско-венгерского делового совета, подписание ряда межведомственных документов, среди которых Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством культуры и инноваций Венгрии по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в рамках венгерской стипендиальной программы Stipendium Hungaricum, в рамках которой венгерская сторона выделяет 250 грантов (110 – по бакалавриату, 90 – по магистратуре, 30 – бакалавриат + магистратура и 20 грантов по докторантуре).

23-24 января в Ташкенте состоится XXVI заседание Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).

«В мероприятии примет участие заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди», - уточнил Айбек Смадияров.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что в ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов повышения эффективности взаимодействия государств-членов ОЭС в области экономики, логистики, экологии, туризма и др.

«По итогам СМИД планируется принятие Ташкентского коммюнике и ряда других документов, а также отчетов ОЭС», - добавил Айбек Смадияров.

Какую помощь оказывает Министерство иностранных дел гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом

«Министерством иностранных дел предусмотрены средства для граждан, которые оказались в сложной ситуации за рубежом в случае форс-мажора или каких-либо непредвиденных обстоятельств. В таких случаях государство берет оплату всех расходов на себя. К примеру, на прошлой неделе был трагический случай – наша гражданка в Италии погибла под колесами автомобиля и по просьбе родных мы рассмотрели их заявку. Сейчас выделяются средства на доставку тела в Казахстан. Документы будут оформлены в ближайшее время», - сказал Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летняя студентка докторантуры университета Салерно Асем Жарбосын погибла после наезда автомобиля.

Смертельное ДТП произошло 17 января в центре города Салерно. Девушку сбил возле театра Верди 20-летний водитель Peugeot 308. Молодой человек остановился и вызвал медиков. Он также прошел тест на алкоголь, который был отрицательным.

Попавших в Мьянме в трудовое рабство казахстанцев удалось вернуть домой.

«Есть проблема попадания наших граждан в трудовое рабство в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в так называемом «треугольнике» на границе трех государств – это Тайланд, Мьянма и Лаос. У нас есть хорошая новость – два парня, которые были там на прошлой неделе, буквально на днях вернулись домой в добром здравии и благополучии. Единственное, эти ребята просят не акцентировать на них внимания, потому что они не могут понять пока, что произошло с ними», - сообщил Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель МИД пояснил, что конкретных алгоритмов при ЧП не бывает, каждый случай уникален по-своему.

«В данном случае нашим гражданам помог местный житель, а также международная неправительственная организация. Потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают», - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, в таких районах большее доверие имеют неправительственные организации.

«Буквально на днях мы получили новость о том, что им удалось бежать с локации, где они находились, и им помог перейти границу местный гражданин за определенную плату. После того, как мы получили новость, мы рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте и направили к ним сотрудника международной неправительственной организации, который их вывез за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на автомобиле ночью и доставил их в Бангкок», - уточнил Айбек Смадияров.

После прибытия в Бангкок выяснилось, что у казахстанцев на руках есть паспорта с просроченной визой.

«Консул принялся решать этот вопрос, за сутки все разрешилось, и были приобретены билеты. Они через Катар прилетели в Алматы», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое казахстанцев попали в рабство в Мьянме.

14 казахстанцев вызволили из трудового рабства в Юго-Восточной Азии

«С июня прошлого года по январь 2023 года наше посольство в Таиланде оказало помощь14 гражданам Казахстана, которые находились в трудовом рабстве в Мьянме и Лаосе. Наши сотрудники смогли предотвратить выезд в регион еще двух граждан. Один из них приехал на границу с Мьянмой и позвонил консулу, сообщив, что его попросили покинуть территорию Таиланда. Консул порекомендовал, чтобы он немедленно уходил», - сказал Айбек Смадияров.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, как наши граждане попадают в трудовое рабство в этих странах.

«Наши граждане выезжают в эти места по объявлению о высокооплачиваемой работе в крупной инвестиционной или какой-либо заманчивой компании. Зарплаты обещают от двух до трех тысяч долларов. Естественно, необходимо знание языков. Что самое интересное, туда идут работать люди с высшим образованием, которые учились за рубежом», - добавил Айбек Смадияров.

Число стран с безвизовым режимом для казахстанцев может увеличится

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров также сообщил на брифинге о работе, которая проводится по расширению стран по безвизовому режиму с Казахстаном.

«У нас есть комплексная программа, на каждый год расписано по несколько стран, в рамках которой мы пытаемся расширить список и улучшить условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос журналистов.

Спикер отметил, что на сегодня все регионы прорабатываются.

«Чем больше стран согласятся, тем больше подпишем, если меньше – мы меньше подпишем. Ведутся переговоры, переговоры – живой процесс», - пояснил Айбек Смадияров.

Он также рассказал о странах, которые проявляют интерес к подписанию такого соглашения с Казахстаном.

«Страны Латинской Америки очень заинтересованы, чтобы увеличилось количество казахстанских туристов в их страны. Руководство Министерства иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим. В том числе интерес есть у арабских государств. По Шенгенской зоне переговоры идут. Для стран ЕС у нас безвизовый режим уже есть, поэтому мы ведем переговоры, чтобы Шенгенская зона для нас стала тоже безвизовой», - резюмировал Айбек Смадияров.