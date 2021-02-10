Какую помощь окажут столичным предпринимателям в обустройстве летних террас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов разъяснил в ходе отчетной встречи перед населением, вопрос о том, как акимат может помочь малому и среднему бизнесу в обустройстве летних террас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я по поводу летних террас, нам уже нужно подготавливаться к обустройству летних террас. Как администрация города может помочь МСБ в этом вопросе?», - спросил акима в ходе отчетной встречи представитель малого и среднего бизнеса.

«Рестораны, пункты общепита в период карантина, локдауна испытывали сложности. Но в то же время мы предлагали и помогали в вопросах по доставке еды. Когда мы смягчили карантин, мы хотели в первую очередь, чтобы рестораны работали, но при этом не нарушали санитарные требования. К сожалению, на практике мы видим, что есть категория бизнесменов, которые злоупотребляют этим доверием и игнорируют санитарные требования. Оттуда появляются потом «вспышки», люди инфицируют друг друга и потом приходится ужесточать карантин. Но есть и добросовестные предприниматели, которые работают добросовестно и создают все условия. Здесь мы будем поддерживать развитие МСБ», - сказал Алтай Кульгинов.

Он отметил, что сейчас до сих пор сохраняются ограничения, но с учетом уменьшения количества положительных результатов на коронавирус, ресторанам разрешили работать до 0:00.

Также аким прокомментировал вопросы обустройства летников.

«По летникам легче будет, думаю. Потому что это свежий воздух, на свежем воздухе рисков меньше, чем внутри помещения (…). Если мы международный опыт изучим, там необязательно капитальные строения делать. Надо правильно, цивилизованно, красиво все это организовать и на улице столики можно поставить, если это не мешает другим, транспорту, пешеходам. Мы сейчас больше будем создавать условия для пешеходов, для МСБ», - добавил он.

Напомним, в столице прошла онлайн отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.