Какую помощь оказали семьям погибших военнослужащих Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую помощь оказали семьям погибших военнослужащих Национальной гвардии, рассказал в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций представитель Национальной гвардии РК полковник Фархат Айдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе массовых беспорядков всего пострадало 459 военнослужащих Национальной гвардии. Из них погибли двое военнослужащих срочной службы: рядовой Айбат Аманов и рядовой Мадьяр Кайсаров. Командование Национальной гвардии оказало материальную помощь родителям погибших. С соблюдением военных традиций солдат внесли в вечный список», – сказал представитель Нацгвардии.

По его словам, погибшие солдаты Указом Главы государства награждены посмертно орденами «Айбын» 3-й степени. Местные исполнительные органы также оказали помощь семьям погибших.

Полковник пояснил, что в соответствии со статьей 51 Закона «О военной службе и статусе военнослужащих» военнослужащим, погибшим или получившим увечья при исполнении обязанностей военной службы, оказывается материальная помощь в размере 500 МРП.