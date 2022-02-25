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Какую помощь оказали семьям погибших военнослужащих Национальной гвардии

25 Февраля 2022 12:44
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Какую помощь оказали семьям погибших военнослужащих Национальной гвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую помощь оказали семьям погибших военнослужащих Национальной гвардии, рассказал в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций представитель Национальной гвардии РК полковник Фархат Айдарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе массовых беспорядков всего пострадало 459 военнослужащих Национальной гвардии. Из них погибли двое военнослужащих срочной службы: рядовой Айбат Аманов и рядовой Мадьяр Кайсаров. Командование Национальной гвардии оказало материальную помощь родителям погибших. С соблюдением военных традиций солдат внесли в вечный список», – сказал представитель Нацгвардии.

По его словам, погибшие солдаты Указом Главы государства награждены посмертно орденами «Айбын» 3-й степени. Местные исполнительные органы также оказали помощь семьям погибших.

Полковник пояснил, что в соответствии со статьей 51 Закона «О военной службе и статусе военнослужащих» военнослужащим, погибшим или получившим увечья при исполнении обязанностей военной службы, оказывается материальная помощь в размере 500 МРП.


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#Нацгвардия   #ЧП-2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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