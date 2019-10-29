Какую погоду в ноябре обещают синоптики жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ноябре ожидается температура воздуха выше нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя температура воздуха в ноябре составит минус 5-7 градусов. Это выше нормы на 1 градус.

В первой декаде североказахстанцев ожидает постепенное понижение температуры ночью от 0-5 тепла до 13-18 градусов мороза, днем – от плюс 7-12 до 3-8 со знаком минус. В конце декады станет теплее.

Во второй декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 5-10 до 13-18 градусов мороза, днем – от 3, местами 8 мороза – 2 тепла.

В третьей декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до 0-5, местами 10 мороза, днём - до 0-5 тепла, местами 5 мороза.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами больше нормы. В первой, третьей и в начале второй декад местами ожидаются дождь, снег и гололед. В первой и третьей декадах – местами метель и туман.

Ветер в течение месяца будет меняться от северо-восточного к юго-западному и западному.