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    08:36, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Какую погоду прогнозируют в июне в Жамбылской области

    Жителей Жамбылской области ожидают регулярные перепады температуры в течение всего июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха за месяц ожидается в районе +20,4…+25,8°С.

    В первой декаде в регионе станет немного прохладнее, чем в конце мая – ночью температура понизится до +11…+16°С, а днем до +25…+30°С. В горных районах области ночью ожидается до +8°С, а днем до +19°С. В начале и конце декады стоит ждать кратковременные дожди и грозы.

    В начале второй декады температура воздуха начнет постепенно прогреваться – ночью потеплеет до +17…+22°С, а днем до +33…+38°С. Однако к концу декады снова похолодает ночью до +10…+15°С, а днем температура понизится до +26…+31°С. В начале и середине декады прогнозируются небольшие дожди.

    Третья декада обещает стабильное потепления – ночью температура поднимется до +17…+22°С, днем до +33+38°С. Но во второй половине декады снова станет немного прохладнее – ночью до +9+14°С, днем до +25+30°С. В конце месяца температура снова начнет повышаться. В конце декады синоптики обещают кратковременные дожди с грозами.

    В целом, количество осадков за месяц ожидается меньше нормы. Ветер с порывами до 15-20 м/с будет возникать с высокой периодичностью в течение всего месяца. В середине третьей декады синоптики прогнозируют пыльную бурю.

    Теги:
    Погода Регионы Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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