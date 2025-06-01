Какую погоду прогнозируют в июне в Жамбылской области

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха за месяц ожидается в районе +20,4…+25,8°С.

В первой декаде в регионе станет немного прохладнее, чем в конце мая – ночью температура понизится до +11…+16°С, а днем до +25…+30°С. В горных районах области ночью ожидается до +8°С, а днем до +19°С. В начале и конце декады стоит ждать кратковременные дожди и грозы.

В начале второй декады температура воздуха начнет постепенно прогреваться – ночью потеплеет до +17…+22°С, а днем до +33…+38°С. Однако к концу декады снова похолодает ночью до +10…+15°С, а днем температура понизится до +26…+31°С. В начале и середине декады прогнозируются небольшие дожди.

Третья декада обещает стабильное потепления – ночью температура поднимется до +17…+22°С, днем до +33+38°С. Но во второй половине декады снова станет немного прохладнее – ночью до +9+14°С, днем до +25+30°С. В конце месяца температура снова начнет повышаться. В конце декады синоптики обещают кратковременные дожди с грозами.

В целом, количество осадков за месяц ожидается меньше нормы. Ветер с порывами до 15-20 м/с будет возникать с высокой периодичностью в течение всего месяца. В середине третьей декады синоптики прогнозируют пыльную бурю.