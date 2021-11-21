Какую погоду принесет атлантический циклон в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 21 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атлантический циклон с большими запасами влаги принесет с собой на северную половину снег, на западную часть РК осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, туманом, на западе с гололедом. На большей части республики ожидается усиление ветра. На остальной территории погода будет без осадков», - сообщают синоптики.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, низовая метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Атырауской области ожидается низовая метель, на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге области ожидается туман, днем на большей части усиление ветра 17-22 м/с.

Во второй половине дня на западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед на северо-западе области усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях на северо-западе ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

На северо-западе в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем ожидается низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области на западе, юго-восток и в центре области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-25 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман, на северо-востоке, юго-западе и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области, днем на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.