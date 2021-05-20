Какую поддержку получает бизнес в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в настоящее время зарегистрировано 90,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличилось их количество и число занятых в этой сфере. Активности способствуют меры государственной поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какой помощью может воспользоваться бизнес, рассказала руководитель Управления предпринимательства Татьяна Аблаева на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Дорожная карта бизнеса – 2025»

По поручению Главы государства для предпринимателей осуществляется субсидирование процентных ставок по всем действующим кредитам МСБ под 6% годовых.

По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году по области одобрен 821 проект на сумму инвестиций 57,7 млрд тенге. Поддержку в виде субсидирования процентных ставок получили 380 проектов. По 440 проектам предоставлена гарантия.

К примеру, с помощью господдержки авиакомпания «Жезказган-Эйр» приобретет технику для аэропорта.

По сравнению с прошлым годом финансирование программы «ДКБ» увеличилось в 2,5 раза. На 2021 год предусмотрено 7 млрд тенге.

Напомним, с прошлого года по ДКБ были сняты отраслевые ограничения. Суммы кредитов, которые подлежат субсидированию, увеличены до 7 млрд тенге на срок 5 лет. Для пополнения оборотных средств суммы кредитов увеличены до 360 млн тенге по первому направлению, до 500 млн тенге – по второму. По проектам в сфере торговли по второму направлению сумма кредита, подлежащая субсидированию на пополнение оборотных средств, составляет 100 млн тенге. При этом кредиты гарантируются до 85%.

Главой государства поручено продлить срок субсидирования кредитов по пострадавшим в период пандемии секторам экономики. В рамках этой работы определено 93 общих классификаторов видов экономической деятельности. Срок субсидирования составит три месяца с 1 апреля по 1 июля 2021 года.

«Еңбек» и «Дорожная карта занятости»

По программе массового предпринимательства «Еңбек» микрокредитование под 6% только началось.

По программе «Дорожная карта занятости» микрокредиты будут выдаваться выпускникам проекта «Бастау Бизнес» через микрофинансовую организацию «Атамекен Караганда». В этом году планируется выдать порядка тысячи микрокредитов на общую сумму 3,8 млрд тенге.

По проекту «Бастау бизнес» первый поток уже проходит обучение. Планируется, что в этом году бесплатные курсы предпринимательства смогут пройти 1 250 жителей области.

«Экономика простых вещей»

Программа «Экономика простых вещей», направленная на развитие местного производства, действует в Казахстане с 2019 года.

По Карагандинской области определены 232 потенциальных участника. В настоящее время одобрено 173 проекта на сумму инвестиций 25 млрд тенге. В этом году поддержку получили семь проектов.

К примеру, по программе получили поддержку: АО «Евразиан Фудс» – на расширение линии по производству маргарина; ТОО «Альфарух» – на строительство оптово-распределительного центра; КХ «Жаке» – на создание масштабной откормочной площадки для крупного рогатого скота.

Грантовое финансирование

Молодые и начинающие предприниматели могут получить гранты на создание и развитие своего дела.

По «Дорожной карте бизнеса – 2025» на грантовое финансирование в этом году предусмотрено 56,4 млн тенге. По опыту прошлого года средний чек гранта составляет 4 млн тенге.

По программе «Еңбек» запланировано выдать 768 грантов на сумму 448 млн тенге. С начала года уже выдано 159.

Предусмотрено грантовое финансирование на развитие молодежного предпринимательства. Планируется предоставить 100 грантов акима области и 150 грантов акимов городов и районов.