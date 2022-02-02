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Какую поддержку оказывают бизнесу в СКО

2 Февраля 2022 20:55
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Какую поддержку оказывают бизнесу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году по проекту «Бастау бизнес» прошли обучение 922 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития директор региональной палаты предпринимателей Алибек Ашметов рассказал, что за пять лет обучили 7 972 человека. Из них 3,4 тысячи открыли или расширили свое дело.

В прошлом году участники проекта получили 413 государственных грантов на сумму свыше 240 млн тенге и 321 льготный кредит на сумму 1,3 млрд тенге.

«Палатой при поддержке акимата области и СПК «Солтүстік» была создана микрофинансовая организация ТОО «МФО «Атамекен-Қызылжар». Особенностью ее является оказание услуг по кредитованию только выпускников проекта «Бастау-бизнес» по льготным ставкам. Подана всего 151 заявка», - сказал А.Ашметов.

По программе «Экономика простых вещей» проектный офис взял на сопровождение 191 проект на сумму 61,9 млрд тенге. По словам А.Ашметова, после реализации проектов ожидается увеличение объемов производимой продукции с расширением ассортимента на 50,9 млрд тенге и создание 1,3 тысячи дополнительных рабочих мест.

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» финансовая поддержка в виде субсидирования оказана 1 112 проектам. Для их реализации выдали кредиты на сумму 44,2 млрд тенге.

По программе «Еңбек» представлены кредиты самозанятым и безработным в сумме 1,4 млрд тенге для реализации 350 проектов, выдано 413 безвозмездных грантов в сумме 240 млн тенге.

«В период сложной ситуации в стране и введения в регионе режима ЧП был открыт call-центр. Каждый день осуществлялись консультации субъектов бизнеса по принятым на период ЧП ограничительным мерам и другим вопросам. За это время в call-центр поступило более двух тысяч обращений. Была организована информационная поддержка по вопросам получения свидетельств о наступлении форс-мажорных обстоятельств», - сказал А.Ашметов.



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#Бизнес   #Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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