Какую поддержку оказывает государство отечественным птицеводам, рассказал Премьер-Министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки отечественным птицеводческим предприятиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня местные репродукторы (ТОО «Ломанн-Жетісу», ТОО «Племптица», АО «А-Алтын», ТОО «Бишкульская птицефабрика» (водоплавающие) не удовлетворяют необходимой потребности в суточных цыплятах. Ежегодно в страну завозится суточных цыплят на сумму порядка 3,0 млрд. тенге», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос .

При этом, по его словам, государством выплачиваются субсидии на приобретение племенного суточного молодняка - 889 млн тенге.

Премьер отметил, что Правительством в целях развития племенной базы птицеводства предусмотрены следующие меры господдержки:

1) возмещение инвестиционных вложений на строительство племенных репродукторов не более 25%;

2) субсидирование приобретения племенного суточного молодняка мясного и яичного направления родительской/прародительской формы.

«Норматив субсидирования затрат в мясном птицеводстве составляет – 600 тенге, в яичном птицеводстве – 60 тенге за голову. Вместе с тем, в 2020 году птицефабрикой ТОО «Жас-Канат-2006» планируется строительство племенного репродуктора. На текущий момент ведется работа по оформлению земельного участка и поиск инвестора», -добавил глава Правительства.