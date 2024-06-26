Озвучен размер пособия для лиц с инвалидностью в Казахстане

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане проживает 725 тысяч лиц с инвалидностью, из которых 58% трудоспособного возраста, 26,9% — пенсионного возраста, 15,1% — дети до 18 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповой, в Социальном кодексе предусмотрена трехуровневая система социальной защиты ЛСИ, включающая: государственную помощь и поддержку в виде пособий и социальных выплат, компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации, оказание специальных социальных услуг, трудоустройство.

— Для людей с особыми потребностями все еще актуальны вопросы их социальной изоляции, дискриминации, недостаточной доступности инфраструктуры, неравных возможностей на рынке труда, низкого качества специальных социальных услуг и другие. Для их решения государством последовательно принимается комплекс системных мер, — заявила Светлана Жакупова на брифинге в СЦК.

Первый уровень (базовый) — государственное социальное пособие по инвалидности из госбюджета. Его размеры зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. В связи с увеличением прожиточного минимума, размеры пособия ежегодно гарантированно повышаются на уровень инфляции.

По словам Светланы Жакуповой, с 1 января 2024 году размеры пособия повышены на 7%. К примеру, размер пособия для лиц с инвалидностью от общего заболевания по сравнению с прошлым годом повышен для: первой группы — с 89,2 тысячи тенге до 95,5 тысячи тенге; второй группы — с 71,4 тысячи тенге до 76,4 тысячи тенге; третьей группы — с 48,7 тысячи до 52 тысячи тенге.

На 1 июня 2024 года численность получателей пособия составляет 541,8 тысячи человек, а его средний размер — 74 тысячи тенге. При этом за последние шесть лет средний размер пособия по инвалидности увеличился более чем в 2,3 раза.

Второй уровень (обязательный) — социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее — ГФСС). Их размеры напрямую зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и стажа участия в системе обязательного социального страхования. На 1 июня 2024 года социальные выплаты по утрате трудоспособности получили 93,7 тысячи человек, их средний размер составляет более 57 тысяч тенге.

Третий уровень — страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием и в пользу пострадавшего работника был заключен договор обязательного страхования от несчастных случаев.